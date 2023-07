Condiciones inhumanas: hallan 30 perros muertos en congeladores y 90 vivos en centro de rescate de Ohio

El operador de una organización de rescate de animales de Ohio se enfrentó el domingo a varias acusaciones de delito grave después de que las autoridades dijeran que habían descubierto 30 perros muertos en dos de sus locales.

La Oficina del Alguacil del Condado Butler dijo en un comunicado el viernes que las búsquedas de dos lugares vinculados a la organización sin fines de lucro Helping Hands for Furry Paws también encontraron 90 perros vivos mantenidos en condiciones inhumanas.

La sospechosa Rhonda Murphy es descrita como la propietaria y operadora de la organización. Se enfrenta a "docenas de cargos de negligencia y crueldad con los animales de compañía, tanto delitos graves como leves", dijo la oficina.

No estaba claro si fue detenida, fichada o formalmente acusada. Los registros judiciales no encontraron información sobre el asunto, y Murphy no figuraba como reclusa.

No estaba claro si Murphy tenía representación legal. El defensor público de la zona no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La oficina del alguacil dijo que sus guardianes del perro y los funcionarios humanos encontraron los perros muertos en un lugar de rescate que fue una de las dos direcciones registradas en el municipio de Madison.

Helping Hands for Furry Paws aparece en los sitios web que ofrecen información sobre grupos sin ánimo de lucro como de Middleton, una ciudad adyacente al municipio de Madison que ocupa parte del condado de Butler.

Los animales muertos fueron descubiertos en frigoríficos y congeladores, algunos sin funcionar, en diversos estados de descomposición, dijo la oficina del alguacil en su declaración.

Las razones detrás de la búsqueda, y si se ejecutó con el permiso de un juez, no fueron revelados en la declaración del alguacil y un contacto para los guardianes del perro de la oficina no respondió inmediatamente a una pregunta.

Según la oficina del alguacil, en el lugar también se encontraron perros vivos pero que necesitaban aire fresco, comida y agua.

"Un garaje albergaba a más de 25 perros en jaulas sin ventilación ni aire acondicionado, con temperaturas interiores de 89 grados", dijo.

Sus jaulas contenían materia fecal y orina, y carecían de comida y agua, alegó la oficina del sheriff. "En una de las jaulas había una madre y ocho cachorros recién nacidos".

Otro lugar, descrito por la oficina del alguacil como "la casa principal", contenía 11 perros. Las fotos muestran condiciones de acaparamiento, aunque no estaba claro qué lugares se muestran.

Los funcionarios del alguacil describieron el olor allí como "horrendo" en la declaración, que dijo que los diputados tuvieron que tomar descansos para salir a tomar aire fresco.

La Animal Friends Humane Society se hizo cargo de los perros incautados, un acto que casi duplicó su población animal, informó la filial de la NBC WLWT de Cincinnati.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Dennis Romero para nuestra cadena hermana NBCNews.com. Para más de NBC News entra aquí.