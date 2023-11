Navidad se acerca y así puedes ahorrar dinero y tiempo

SAN DIEGO - Tal vez tu familia esté dividida. Hay quienes le dedican tiempo y esfuerzo a las compras navideñas y desde temprano ya están desarrollando su estrategia. Otros, pues, no tanto y lo toman más a la ligera. Pero independientemente de lo que pueda ser tu plan, a todos nos gusta ahorrar tiempo y dinero.

“Cuando dejas las cosas al último momento nunca salen bien, siempre estás bien apresurado, que tienes que agarrar esto, o tienes que agarrar aquello, y luego ya ni hay en la tienda”, dijo Felipe mientras caminaba por la playa en Pacific Beach. No nos dio su apellido.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Felipe no está solo en su plan de empezar las compras navideñas lo más pronto posible. Según estudios de Bankrate y RetailMeNot, este año más familias que nunca empezaron a comprar para las fiestas decembrinas desde el mes de octubre.

El economista Alexis Rivera compartió las tendencias económicas navideñas del 2023.

“Nuestros bolsillos están siendo impactados por esta alta inflación,” explicó Rivera. Agregó que por tal motivo, tal vez más personas optaron por estirar el gasto navideño hasta antes de la noche de brujas. Una estrategia que les permite amortiguar el golpe de la alta inflación al presupuesto.

El economista compartió las siguientes tendencias económicas que podrían ayudarte a agilizar y ahorrar durante sus compras navideñas.

INTERESES ELEVADOS

Los intereses están bastante elevados en este momento, por lo que Rivera no recomienda financiar durante los próximos meses.

“Si hay una compra costosa que estás planeando para este diciembre, al ver estas tasas de interés tan altas probablemente sea mejor dejarlo para el siguiente año o cuando estas tasas de interés bajen,” explicó el economista.

Añadió que por esa misma razón, deberías hacer lo posible por no usar tus tarjetas de crédito.

“Si nosotros no hacemos un uso cuidadoso de nuestra tarjeta de crédito y solamente estamos pagando el mínimo mes con mes pues nuestra deuda indudablemente sólo seguirá creciendo", advirtió Rivera.

COMPRAS EN LÍNEA

La segunda tendencia que deberías tomar en cuenta según las observaciones del economista, tiene que ver con las compras en línea. Comprar desde la comodidad del hogar sigue creciendo en popularidad y las compañías compiten por esos dólares. Este tipo de compra debería de ser tu primera parada al buscar los precios más bajos en los regalos que busca.

“Como siempre me han dicho, si no buscas no encuentras”, exclamó Felipe asegurando que ya inició sus compras navideñas cibernéticas.

COMPRAS EN LAS TIENDAS

Para quienes prefieren compras en las tiendas, Rivera explicó que también aquí puede encontrar muy buenas especiales. Después de la pandemia, más y más familias están retomando lo que para muchos es toda una tradición. Las empresas se dan cuenta.

Además, las cadenas globales de suministro ya no se ven estancadas, reduciendo los costos de transporte. Buenas noticias para la compra de productos extranjeros, incluyendo electrónicos, durante las próximas semanas.

“Este es un buen momento para empezar a hacer las compras desde ya", afirmó el economista al tomar en cuenta todos estos factores. Suerte en sus compras.