CNBC: cómo mantener tu seguro médico tras despido o suspensión por el coronavirus

Si te encuentras sin trabajo debido a la crisis del coronavirus, el dinero puede ser escaso, pero ahora es especialmente importante tratar de asegurarse de tener un seguro de salud.

Existen diferentes reglas que se aplican cuando se trata de mantener la cobertura de salud, dependiendo de si estás suspendido - "furlough" en inglés que es no necesitar tus servicios temporalmente-, o si se fuiste blanco de un despido.

Si estás suspendido sin pago

En medio de una ausencia temporal, tu empleador generalmente se mantiene al día con tus beneficios de salud mientras no estás trabajando, aunque el alcance puede variar según las normas de tu estado. También eres elegible para solicitar el seguro de desempleo sin que esto afecte tus beneficios de salud.

"Tus beneficios continúan, pero es probable que tengas que pagar tus contribuciones requeridas (al seguro médico)… por lo que tendrás que enviar un cheque para pagar cada prima o, en algunos casos, los empleadores pueden permitir que el empleado se ponga al día con sus contribuciones una vez que termine la suspensión sin pago”, dijo Steven Schinderle, consultor legal regulatorio de la firma de asesoría de beneficios Mercer.

De cualquier manera, seguirás siendo responsable de tus copagos si necesitas atención médica. El proyecto de ley de estímulo de coronavirus de $2 billones, conocido como la Ley CARES, aprobada por el Congreso el 27 de marzo, proporciona fondos para que los pequeños empleadores obtengan préstamos para mantener a los trabajadores en los libros, y para que esos préstamos sean perdonados si no recortan los empleos. Pero los propietarios de pequeñas empresas también deben asegurarse de mantener contacto con sus proveedores de beneficios.

″La pregunta es por cuánto tiempo los empleadores pueden mantener a sus empleados con beneficios cuando no están trabajando o no se les paga. Esa es una situación en la que la compañía necesita contactar a la empresa de seguros de salud directamente” para mantener el contrato de seguro, afirmo la asesora financiera Marguerita Cheng, CEO de Blue Ocean Global Wealth.

Si fuiste despedido

para los empleados que son despedidos, los beneficios generalmente terminan con su trabajo y tendrá que pagar el seguro de salud él mismo.

Puede mantener el plan de tu empleador hasta por tres años, bajo un programa federal conocido como COBRA, pero ahora tendrá que pagar el costo completo, algo que en estas circunstancia es poco atractivo y posible.

Si tienes un plan con un deducible alto y una cuenta de ahorro para la salud, o HSA, puedes usar esos fondos para pagar las primas de COBRA y tus costos médicos. Si tienes una cuenta de ahorros flexible, o FSA, solo puedes usar esos fondos para gastos médicos.

“En algunos casos, hemos visto a empleadores ofrecer subsidios para la cobertura COBRA … por un período de tiempo. Así que los empleados también deberían pedir eso, como una posibilidad ”, dijo Schinderle.

Pero las primas mensuales de COBRA en los planes del empleador pueden ser muy caras, por lo que puede no ser la mejor opción. Además, si tu empleador ha cerrado, el plan de salud generalmente se cancela, por lo que COBRA no estará disponible.

En general, los empleados despedidos pueden estar mejor comprando un seguro a través de los intercambios de la Ley del Cuidado de Salud Asequible o lo que se ha llamado Obamacare ( Affordable Care Act). Tu caída en los ingresos podría significar que calificarás para un crédito fiscal para primas, lo que podría reducir tus primas sustancialmente.

"Si tu ingreso normal para el año es de alrededor de $60,000 y ahora has ganado $15,000 durante el primer trimestre del año, obtendrás un crédito fiscal muy bueno para pagar el seguro de salud, así que no vayas a COBRA," recomendó la Dra. Carolyn McClanahan, directora de planificación financiera de Life Planning Partners.

"La inscripción en el mercado (planes de Obamacare) también determinará si el empleado y sus dependientes califican para planes gratuitos o de bajo costo, Medicaid o el Plan de seguro médico para niños", dijo Cheng de Blue Ocean Global Wealth.

Si pierdes tu trabajo, calificas para un período de inscripción especial para inscribirte durante esta situación. Washington, California y Nueva York se encuentran entre casi una docena de estados que también han abierto períodos especiales de inscripción durante la crisis de coronavirus para los no asegurados.

Aprovechando tu IRA (cuenta de jubilación individual) para pagar la atención médica

Si no calificas para la atención subsidiada, los planificadores financieros dicen que puedes usar el dinero en tu cuenta de jubilación individual (o IRA por sus siglas en inglés) para pagar tus necesidades de atención médica sin tener que pagar penalización por retirar dinero.

Durante dificultades financieras, el IRS te permite sacar hasta $100,000 de una cuenta de jubilación individual, sin la multa por retiro anticipado del 10%. Luego tiene hasta tres años para devolver el dinero al IRA sin incurrir en impuestos sobre el retiro.

Durante la crisis del coronavirus, no tienes que ser despedido para calificar para el retiro para pagar la atención médica.

"Si te han diagnosticado (con coronavirus) o si tienes un cónyuge o dependiente que ha sido diagnosticado, o has experimentado consecuencias financieras adversas como resultado de la cuarentena … o no puedes trabajar porque no tienes cuidado de niños ", puedes calificar, dijo McClanahan.

Esa regla de dificultades no se aplica a los planes de ahorro para la jubilación llamados 401(k), pero si eres despedido de tu trabajo, puedes transferir parte o la totalidad de tu dinero de tu 401(k) a una cuenta de jubilación individual (IRA) para tener acceso a esos fondos.

Tener una cobertura con seguro de salud ahora es una parte importante de mantenerse seguro en estos tiempos.