Clientes de Starbucks se quejan de “problemas estomacales” por café con infusión de aceite de oliva

Los clientes de Starbucks han recurrido a las redes sociales para compartir sus experiencias con la nueva lista de bebidas con infusión de aceite de oliva de la cadena de café. Al parecer, para algunos, la imagen no es tan bonita.

El 16 de marzo, un usuario de Reddit que dice ser un barista actual de Starbucks agregó una publicación titulada "Bebidas de aceite de oliva..." al subreddit r/starbucks. En la misma, comparten una experiencia que supuestamente tuvieron sus compañeros de trabajo luego de probar la nueva lista de bebidas Oleato.

Estas nuevas bebidas de café están infundidas con aceite de oliva virgen extra prensado en frío Partanna y debutaron el 21 de febrero en mercados limitados.

“¿Los has probado? Me pregunto a cuántas personas les sucederá lo que le sucedió a algunos a nuestro equipo”, escribió Redditor u/MoodyStarGirl. "La mitad del equipo lo intentó ayer y algunos terminaron... Necesitando usar el baño, si sabes a lo que me refiero... Sinceramente, tengo miedo de probarlo porque ya tengo problemas estomacales/intestinales".

