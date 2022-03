Reporte: se contó de forma imprecisa a latinos y otras minorías en el Censo 2020

WASHINGTON DC - La población hispana en Estados Unidos tuvo una tasa de casi un 5% menor a la real en el Censo 2020, que superó las imprecisiones de conteo que se presentaron en los otros grupos, entre ellos los afroamericanos, informó este jueves la Oficina del Censo.

El conteo incompleto de la comunidad latina del país, considerado "estadísticamente significativo", fue de 4.99% en 2020, muy superior al que tuvo en el Censo 2010, que fue de 1.54 %, según los resultados de dos análisis sobre la calidad de ese proceso realizado hace dos años.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Si bien los dos estudios "mostraron la solidez del conteo para el total de la población de Estados Unidos, cada análisis reveló que el Censo del 2020 contó de más o de menos a varios grupos demográficos", señaló.

El fenómeno en el caso de los hispanos fue incluso mayor que el de la población afroamericana, que fue de 3.3% y que no es considerado "estadísticamente diferente" del 2.06 % de 2010.

Por otro lado, la población blanca no hispana tuvo una tasa de conteo por encima "estadísticamente significativa" del 1.64%.

Esto es "estadísticamente diferente" del conteo superior del 0.83% en el 2010.

"Los resultados muestran que el censo del 2020 contó por debajo de la realidad a la población negra o afroamericana, a la población indígena de las Américas o nativa de Alaska que vive en una reserva, a la población hispana o latina, y a las personas que informaron ser de alguna otra raza", detalló la agencia.

La Oficina del Censo revela los resultados del ejercicio poblacional realizado durante la pandemia.

"Persiste un conteo irregular a la baja para las comunidades negras e hispanas, las poblaciones de indígenas americanos y los nativos de Alaska que viven en reservas, y los niños", se lamentó este jueves The Leadership Conference on Civil and Human Rights.

Este grupo humanitario hizo un llamado al Congreso para "garantizar que la Oficina del Censo tenga los recursos para realizar las actividades de investigación y planificación necesarias para un conteo justo y preciso".

"Hacemos un llamado a la oficina (del Censo) para que trabaje con las partes interesadas y repensar fundamentalmente sus operaciones sobre cómo se cuentan las personas para garantizar que nadie se pierda en el censo", subrayó Wade Henderson, director ejecutivo de esa organización.

Por otro lado, el Censo 2020 contó por encima a la población blanca no hispana y a la población asiática.

Entre los grupos de edades, el Censo 2020 contó por debajo a los niños de 0 a 17 años, en particular a los niños pequeños de 0 a 4 años.