Casa Blanca: secuestrador en la sinagoga en Texas no había levantado sospechas

El hombre armado que tomó como rehenes a cuatro personas en una sinagoga en el norte de Texas, en un enfrentamiento de 10 horas que terminó con su muerte, fue verificado en las bases de datos de las fuerzas del orden antes de ingresar a los EEUU, pero no levantó señales de alerta, dijo la Casa Blanca.

Malik Faisal Akram, un ciudadano británico de 44 años, llegó a Estados Unidos al aeropuerto Kennedy de Nueva York con una visa de turista hace unas dos semanas, dijeron las autoridades. Pasó un tiempo en refugios para personas sin hogar en el área de Dallas antes del ataque del sábado en Colleyville.

No se creía que Akram estuviera incluido en la base de datos de detección de terroristas, una lista de terroristas conocidos o sospechosos que mantiene el FBI y comparte con una variedad de agencias federales, dijeron dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a The Associated Press. Si hubiera sido incluido, le habría resultado extremadamente difícil ingresar al país.

“Nuestro entendimiento, y obviamente todavía estamos investigando esto, es que fue verificado con las bases de datos del gobierno de los EEUU varias veces antes de ingresar al país, y el gobierno de los EEUU no tenía ninguna información despectiva sobre el individuo en nuestros sistemas en ese momento de entrada”, dijo el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Añadió: "Ciertamente estamos mirando hacia atrás… lo que ocurrió para aprender todas las lecciones posibles que podamos para prevenir ataques como este en el futuro".

Los medios británicos, incluido The Guardian, informaron el martes que Akram fue investigado por el servicio de inteligencia nacional MI5 como una posible “amenaza terrorista” en 2020, pero las autoridades concluyeron que no representaba ningún peligro y la investigación se cerró.

El Ministerio del Interior de Gran Bretaña no comentó de inmediato sobre los informes.

El caso ilustró una vez más las dificultades para identificar a posibles atacantes solitarios, a pesar de los enormes avances del gobierno de EEUU en sus esfuerzos antiterroristas desde el 11 de septiembre.

El enfrentamiento en Colleyville, una ciudad de unas 26,000 personas, terminó después de que el último de los rehenes salió corriendo de la sinagoga y un equipo SWAT del FBI se apresuró a entrar. Akram fue abatido, aunque las autoridades se negaron a decir quién le disparó.

El presidente Joe Biden calificó el episodio como un acto de terror.

El rabino Charlie Cytron-Walker, que estaba entre los rehenes, dijo en una entrevista televisiva que había dejado entrar a Akram en la Congregación Beth Israel porque parecía necesitar refugio. El rabino dijo que el hombre no amenazaba ni sospechaba al principio, pero luego escuchó el clic de un arma mientras oraba.

Un rehén fue liberado horas después, y el rabino y otros dos escaparon después de que Cytron-Walker le arrojara una silla al pistolero.

Durante el enfrentamiento, se pudo escuchar a Akram en una transmisión en vivo de Facebook exigiendo la liberación de Aafia Siddiqui, una neurocientífica paquistaní sospechosa de tener vínculos con Al Qaeda y condenada por intentar matar a las tropas estadounidenses en Afganistán. La prisión donde Siddiqui cumple su condena se encuentra en las cercanías de Fort Worth.

Un abogado en Texas que representa a Siddiqui dijo que el prisionero no tenía conexión con Akram.

La investigación se extendió a Inglaterra, donde durante el fin de semana la policía anunció que dos adolescentes estaban bajo custodia en relación con el enfrentamiento. Los adolescentes son los hijos de Akram, dijeron a AP dos agentes de la ley de Estados Unidos. Los funcionarios no estaban autorizados a discutir la investigación y hablaron bajo condición de anonimato.

El martes, la policía británica dijo que los adolescentes habían sido liberados sin cargos.

Akram es de la ciudad industrial inglesa de Blackburn. Su familia dijo que había estado “sufriendo de problemas de salud mental”.

Los investigadores creen que inicialmente viajó a Nueva York creyendo que Siddiqui todavía estaba detenida allí, donde se llevó a cabo su juicio, sin darse cuenta de que la habían enviado a una prisión federal en Texas.

Durante el enfrentamiento, Akram obligó a Cytron-Walker a llamar a Angela Buchdahl, la rabina principal de la Sinagoga Central de Nueva York, en un intento por lograr la liberación de Siddiqui. En al menos una llamada posterior, Akram despotricó y exigió que Buchdahl tratara de liberar a Siddiqui, dijo un funcionario. Buchdahl llamó al 911 e informó las llamadas a la policía de la ciudad de Nueva York.

Los investigadores todavía están revisando los movimientos de Akram en los EEUU y revisando sus registros financieros y telefónicos, pero creen que pudo haber viajado en autobús a Texas, dijeron dos de los funcionarios.

Las autoridades creen que compró el arma utilizada en la toma de rehenes en una venta privada, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato porque la investigación aún continúa.

En otro caso importante de terrorismo, Omar Mateen, quien mató a 49 personas en un club nocturno de Orlando, Florida, en 2016, había sido investigado repetidamente por el FBI pero no fue acusado. La masacre de Orlando y otros ataques llevaron al FBI a iniciar una revisión interna de cómo manejó las pistas y pistas en las investigaciones de terrorismo.

