México, Canadá y EEUU extienden el cierre de fronteras por COVID-19

México, Canadá y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para mantener cerrada sus fronteras a todo tráfico considerado no esencial al menos hasta el próximo 21 de junio.

En cuanto a México, las restricciones entrarán en vigencia a las 12 a.m., hora del este (EDT) del 21 de mayo de 2020 y permanecerán vigentes hasta las 11:59 p.m. EDT el 22 de junio de 2020.

Declaración del Secretario Interino Wolf sobre viajes no esenciales:

"Como he dicho repetidamente, la seguridad fronteriza es la seguridad nacional. Nuestros esfuerzos en los últimos meses para limitar los viajes no esenciales han tenido éxito y ahora no es el momento de cambiar de rumbo. El Presidente ha dejado en claro que debemos continuar manteniendo el comercio comercial legítimo mientras limitamos a aquellos que buscan ingresar a nuestro país con fines no esenciales. No se permitirán viajes no esenciales hasta que esta administración esté convencida de que hacerlo es seguro", según el comunicado del Secretario Interino de Seguridad Nacional, Chad F. Wolf.

"Hemos estado en contacto con nuestras contrapartes canadienses y mexicanas, y también están de acuerdo en que prorrogar estas restricciones es prudente en este momento. Apreciamos nuestra asociación con México y Canadá para garantizar que América del Norte trabaje conjuntamente para combatir la pandemia mundial en curso". de acuerdo al comunicado.

A mediados de marzo, Canadá y EEUU acordaron inicialmente limitar el tráfico transfronterizo al transporte de mercancías y de trabajadores considerados esenciales durante 30 días para contener la propagación de COVID-19. La medida fue posteriormente extendida un mes en abril.

Trudeau declaró este martes durante su rueda de prensa diaria que el cierre de la frontera es necesario porque es "una vulnerabilidad", ya que la llegada de personas procedentes de Estados Unidos puede provocar nuevos brotes de COVID-19.

En estos momentos, Estados Unidos es el país con más casos declarados de COVID-19, con 1,5 millones de personas infectadas y 90,432 muertes, mientras que Canadá suma 79,411 casos y 5,960 fallecidos.

El primer ministro canadiense también señaló que las autoridades estadounidenses "están totalmente abiertas" a mantener la frontera cerrada durante otros 30 días.

Sobre el momento en que Canadá reabrirá sus fronteras, Trudeau afirmó que están tomando las decisiones "semana en semana".

"La situación cambia rápidamente y estamos ajustando de forma constante las medidas que son apropiadas para los canadienses y mantener ese equilibrio entre mantener a los canadienses seguros y restaurar la normalidad y la actividad económica", afirmó.

A pesar del cierre de la frontera, el vital tráfico de mercancías entre los dos países se ha mantenido sin interrupciones, lo que está permitiendo la reactivación de sectores, como el automovilístico, que depende de productos fabricados a ambos lados de la frontera.

Para los dos países también es vital mantener la cadena de suministro alimentario, ya que ambos países dependen el uno del otro en este sector.

Mientras, las provincias canadienses más afectadas por la pandemia, Ontario y Quebec, continúan reabriendo de forma paulatina sus economías tras casi dos meses de parón forzado.

Ontario, que tiene 23,384 casos de COVID-19 y 1,919 fallecidos, permite a partir de este martes que las tiendas con acceso directo a la calle puedan reabrir sus puertas.

La provincia también anunció este martes que formará una comisión independiente para investigar el sistema de residencias de ancianos que han sufrido una elevada tasa de infección y mortalidad de la enfermedad.

Las residencias de ancianos de Quebec, provincia que suma este martes 43,627 casos de COVID-19 y 3,596 fallecidos, también han sido las más afectadas por la pandemia junto con la ciudad de Montreal. En la segunda ciudad más habitada de Canadá se han registrado más de 22,000 infecciones de COVID-19 y unas 2,300 muertes.

Las autoridades de Quebec han anunciado que la situación en la principal ciudad de la provincia está empezando a estabilizarse y que permitirá la reapertura de las tiendas con acceso directo a la calle a partir del 25 de mayo.