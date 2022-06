Acusan a camionero de Texas de asesinato de mujer en California hace casi 30 años

LOS ÁNGELES - Un camionero jubilado de Texas fue acusado en relación con el asesinato sin resolver de 1993 de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en el condado de Riverside, dijo el viernes la oficina del fiscal de distrito del condado de Riverside.

Douglas Thomas fue acusado del asesinato de Sherri Herrera que ocurrió hace casi 30 años.

El 30 de marzo de 1993, el cuerpo de Herrera fue encontrado en la rampa de entrada de Hayfield Ramp Road en dirección este a la Autopista 10 en Desert Center.

Era madre de cuatro hijos de Tulare, California. Fue vista con vida por última vez unos días antes de su muerte, dijeron las autoridades, pero fueron vagos en los detalles de su último avistamiento.

Los Rangers de Texas arrestaron a Thomas en el condado Titus, Texas, bajo sospecha de asesinato en relación con el crimen, en mayo de 2022.

Thomas fue identificado a través del ADN que se encontró en el lugar, alegaron las autoridades.

Thomas es un camionero jubilado con una carrera de más de 40 años que condujo a lo largo y ancho de Estados Unidos.

La oficina del fiscal del distrito acusó a Thomas de asesinato que supuestamente ocurrió durante una violación.

Thomas se encuentra actualmente bajo custodia en Texas y será procesado por otro asesinato en 1992.

Los fiscales dicen que Thomas fue arrestado en relación con el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue descubierto en el condado deTitus, Texas. Tras ser procesado por el asesinato en Texas, será extraditado a California por el asesinato de Sherri Herrera.

La oficina del fiscal del condado de Riverside solicita que cualquier persona que pueda obtener información sobre la víctima o el sospechoso, o que haya visto algo sospechoso alrededor de la Autopista 10 y Hayfield Road el 30 de marzo de 1993 o alrededor de esa fecha, se comunique con el equipo regional de homicidios de casos sin resolver del condado de Riverside. al (951) 955-2777.

