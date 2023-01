Descubre dónde fue: cambian el nombre de 5 lugares que usaban insultos racistas

El Departamento del Interior de Estados Unidos anunció el jueves que ha dado nuevos nombres a cinco lugares que anteriormente incluían un término racista para una mujer nativa americana.

Los sitios renombrados están en California, Dakota del Norte, Tennessee y Texas, completando un proceso de un año para eliminar la palabra históricamente ofensiva "squaw" de los nombres geográficos en todo el país.

“Las palabras importan, particularmente en nuestro trabajo para garantizar que las tierras y aguas públicas de nuestra nación sean accesibles y acogedoras para personas de todos los orígenes”, dijo la secretaria del Interior, Deb Haaland, en un comunicado. Llamó a la palabra "perjudicial".

Haaland, quien asumió el cargo en 2021, es el primer nativo americano en dirigir una agencia del gabinete.

En septiembre, el Departamento del Interior anunció su voto final sobre propuestas para cambiar los nombres de casi 650 sitios que contenían la palabra. La agencia realizó una revisión adicional de siete ubicaciones, todas las cuales se consideraron lugares poblados no incorporados. Cinco de ellos fueron cambiados en el anuncio del jueves.

En el oeste de Dakota del Norte, los miembros de una pequeña comunidad seleccionaron el nuevo nombre Homesteaders Gap como un guiño a su historia local.

Mark Fox, presidente tribal de la Nación Mandan, Hidatsa y Arikara, dio la bienvenida al cambio y le dijo a The Bismarck Tribune que el insulto “realmente causa emociones serias y fuertes y resistencia a ese término”. En una declaración a The Associated Press, dijo que se había retrasado mucho y “nos complace que se haya eliminado el nombre racialmente insensible y ofensivo”.

Pero Joel Brown, miembro de la Junta de Comisionados del Condado de McKenzie, dijo que muchos residentes en el área “se sentían muy en contra” del cambio. Brown, que es blanco, dijo que él y otros prefieren la menor interferencia posible del gobierno federal porque “generalmente encontramos que están desconectados de la cultura y la economía aquí”.

Otros dos lugares recientemente nombrados son las comunidades de Loybas Hill en el Valle Central de California, que se traduce como "Señorita", propuesta por la Paskenta Band of Nomlaki Indians; y el valle de Yokuts.

Los otros son Partridgeberry, Tennessee y Lynn Creek, Texas.

La decisión tiene un largo precedente. El Departamento del Interior ordenó el cambio de nombre de lugares con términos despectivos para negros y japoneses en 1962 y 1974, respectivamente.

Solo el año pasado, las autoridades cambiaron el nombre de 28 sitios de Wisconsin para eliminar una palabra racista, un panel recomendó el cambio de nombre de una montaña de Colorado vinculada a una masacre, y el gobierno federal cambió el nombre de cientos de picos, lagos, arroyos y otras características geográficas con términos racistas y misóginos.