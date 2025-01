Mike Johnson es reelecto como presidente de la Cámara Baja

WASHINGTON — El republicano Mike Johnson fue electo este viernes como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, luego que dos legisladores cambiaran su voto.

Antes de finalizar el conteo de votos, tenía tres votos opuestos y varias abstenciones en la bancada republicana y no lograba un camino claro hacia la mayoría. Pero luego, dos legisladores que no lo había votado -Ralph Norman y Keith Self- cambiaron su parecer y Johnson fue reelecto con 218 votos a favor.

Los legisladores recién elegidos llegaron al Capitolio de Estados Unidos, pero el débil control del mazo del actual presidente Mike Johnson amenazó no solo su propia supervivencia, sino también la ambiciosa agenda del presidente electo Donald Trump de recortes de impuestos y deportaciones masivas mientras los republicanos arrasan en el poder en Washington. Pero al final, fue reelecto.

Con la oposición de sus propios colegas republicanos, Johnson había llegado con confianza exterior después de trabajar hasta la noche para influir en los intransigentes.

"No tenemos tiempo para el drama", dijo Johnson al ingresar al Capitolio.

El republicano de Luisiana dijo que la elección del presidente "no se trata solo de una persona, sino de avanzar con la agenda de Estados Unidos Primero".

Y recibió un nuevo gesto de apoyo de Trump, quien le dijo: "Buena suerte".

EL RESPALDO DE DONALD TRUMP

Este año, las apuestas son más altas, ya que Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca con la Cámara y el Senado bajo control del Partido Republicano y prometiendo cumplir a lo grande en una agenda de 100 días.

"Él es el que puede ganar ahora mismo", dijo Trump sobre Johnson en una fiesta de Nochevieja que atrajo a otros líderes republicanos a su club Mar-a-Lago en Florida.

Trump respaldó a Johnson, pero también dijo que "otros también son muy buenos", un guiño a los aliados de "Make America Great Again" en la órbita del presidente electo.

Johnson ha estado trabajando diligentemente para evitar la derrota, pasando el día de Año Nuevo en Mar-a-Lago mientras se posiciona junto a Trump. El presidente de la Cámara de Representantes a menudo se presenta como el "mariscal de campo" que ejecutará las jugadas políticas convocadas por el "entrenador", el presidente electo.

"Tenemos que permanecer unidos", dijo Johnson en Fox Business el jueves por la noche.

Johnson dijo que cree que perderá quizás solo un detractor, y esperaba ganar la presidencia de la Cámara de Representantes en la primera ronda de votación. Dijo que aún no le había pedido a Trump que haga llamadas a los reticentes. “Mis conversaciones con mis colegas van muy bien”.

Pero Johnson también advirtió que sin un presidente de la Cámara habría una “crisis constitucional” de cara al 6 de enero, cuando el Congreso está obligado por ley a contar los votos electorales para presidente, semanas antes de que Trump asuma el cargo el 20 de enero.

“No tenemos tiempo que perder, y creo que todo el mundo lo reconoce”, dijo.

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes publicó un informe que resume la investigación sobre el exrepresentante Matt Gaetz.

Johnson cuenta con una de las mayorías más estrechas de los tiempos modernos, tras haber perdido escaños en las elecciones de noviembre. Eso lo deja dependiendo de casi todos los republicanos para obtener apoyo frente a la oposición demócrata, aunque la típica mayoría de 218 necesaria podría cambiar con las ausencias y otros que voten solo por los “presentes”.

De cara al viernes no tenía todo el apoyo necesario.