California: emiten órdenes de evacuación tras incendio de gran magnitud en Malibú

LOS ÁNGELES, California - Decenas de bomberos combaten un incendio forestal que se ha extendido a 2,200 acres y provocó órdenes y advertencias de evacuación el lunes por la noche en Malibú en medio de fuertes vientos y un aviso de bandera roja.

El incendio Franklin, comenzó el lunes, alrededor de las 11:15 p.m., en Malibu Canyon Road, al norte de Francisco Ranch Road. Autoridades dijeron que Malibu Canyon Road permanecerá cerrada hasta nuevo aviso entre Pacific Coast Highway y Mulholland Highway.

Hasta el miércoles, a las 6 a.m., el incedio tenía un 0% de contención.

3RD ALARM BRUSH FIRE | FS88 | Malibu Canyon Rd & Station Boundary #Malibu | #LACoFD units are on-scene of a 100 acre fire. There is a mandatory evacuation order east of Malibu Canyon Rd and South of Piuma Rd as well as the Serra Retreat area. #FranklinFire

Según los funcionarios de la ciudad de Malibú, el incendio se ha extendido hacia el sur a través de PCH hasta Malibú Road cerca de Webb Way, y a través de PCH hasta el área del muelle de Malibú.

El incendio ha destruido y causado daños a viviendas y estructuras, pero se desconoce la magnitud de los daños o el número de viviendas que se han quemado, según informes de los medios.

Los daños a los edificios fueron difíciles de evaluar debido al humo denso y las condiciones nocturnas. Según se informa, las llamas alcanzaron el área de evacuación obligatoria el martes, a la 1 a.m., y el fuego saltó en Malibu Canyon Road.

Hay una orden de evacuación obligatoria al este de Malibu Canyon Rd y al sur de Piuma Rd, así como en el área de Serra Retreat, anunció el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles a través su cuenta X.

Se han emitido advertencias de evacuación a las siguientes áreas:

Las autoridades instalaron un refugio en el Palisades Recreation Center ubicado en el 851 Alma Real Drive en Pacific Palisades.

Los animales pueden llevarse al Agoura Animal Care Center en Agoura Hills y Pierce College en Woodland Hills.

University officials are monitoring the Franklin Fire in Malibu Canyon, south of Piuma Road. Fire officials are considering closing Malibu Canyon Road and have indicated the 30-acre fire currently has the potential to grow to 100 acres but is not currently threatening any…