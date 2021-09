¿Cada cuánto agradeces? Es el Día Mundial de la Gratitud, mira sus beneficios

Hace miles de años, el sabio chino Lao Tse acuñó una frase que en la actualidad se ha convertido en estandarte de millones de seres. La usan, principalmente, aquellos que buscan profundizar en el autoconocimiento para vivir bajo una nueva conciencia, en la que armonizan lo físico con lo espiritual y lo emocional.

“El agradecimiento es la memoria del corazón”, decía el sabio chino, a quien se atribuye la autoría del "Tao Te Ching", obra cumbre del taoísmo, y casi 1,600 años después de ello la ciencia le da la razón: vivir en agradecimiento tiene beneficios casi infinitos, ya que quienes experimentan la gratitud experimentan emociones más positivas, duermen mejor y tienen sistemas inmunológicos más fuertes.

La gratitud no es un sentimiento reservado exclusivamente para los buenos momentos: cuando te ascienden en el empleo, nace tu hijo o te vas de vacaciones, por ejemplo; en realidad, puedes estar agradecido por detalles mínimos y hasta por los momentos adversos, si piensas que detrás de ellos puedes encontrar un aprendizaje que será útil para tu vida.

Robert Emmons, autor de ”Thanks!: How the New Science of Gratitude Can Make You Happier”, se ha dado a la tarea de explicar cómo la nueva ciencia de la gratitud puede hacernos más felices y ver la vida bajo otra perspectiva. Quizá el ser o sentirte agradecido no resuelva los problemas que puedes enfrentar en tu día a día, pero seguramente tu actitud sí será diferente y te permitirá resolverlos con mucha mayor facilidad.

Pero si, como ocurre con la mayoría, tú también eres de aquellos que se preguntan por qué debes agradecer a la vida, los expertos sugieren que empieces con un ejercicio muy sencillo: en algún momento del día regálate unos minutos, quizá no sean arriba de dos, y piensa en cinco cosas que viviste durante ese día por las que puedes dar gracias.

Este buen hábito puede ser reforzado si escribes tus pensamientos y te das cuenta de manera tangible cuántos momentos, acciones, regalos, tienes en tu vida por los que puedes estar agradecido.

Entrena tu cerebro para ser feliz, empieza por la gratitud

La vida es agitada y, a menudo, sentimos que debemos sacar tiempo para reflexionar y sentir gratitud. Hacemos yoga, meditamos un poco, derrochamos en retiros y reservamos costosos tratamientos de spa, explica un artículo de Nicole Spector, para Better, de nuestra cadena hermana NBC News.

Todas estas pueden ser formas maravillosas de practicar el cuidado personal, pero si queremos mantener y hacer crecer la felicidad en nuestra vida diaria, debemos incorporar la gratitud en cada momento posible.

Con el tiempo, ni siquiera tendremos que pensar en ello y veremos los efectos en nuestro estado de ánimo y posiblemente en nuestro cerebro. La ciencia muestra que podemos entrenarnos para experimentar el agradecimiento más a menudo simplemente prestando atención a nuestras vidas de manera diferente.

"Las personas que cultivan intencionalmente la gratitud muestran una mayor sensibilidad neuronal en la corteza prefrontal medial, una región del cerebro asociada con el aprendizaje, el pensamiento racional y la toma de decisiones", dice Ellie Cobb, PhD, psicóloga holística y directora de psicología de Thankful, una empresa social y una marca de estilo de vida centrada en la gratitud.

“La ciencia muestra que podemos entrenarnos para experimentar el agradecimiento con más frecuencia simplemente prestando atención a nuestras vidas de manera diferente. La atención es como un foco en el cerebro, ya que aquello a lo que llamamos repetidamente la atención se vuelve más fuerte y brillante. Para más detalles en NBC News.

Los 7 Beneficios de la Gratitud, según los psicólogos

De acuerdo a Psychology Today En Español, la gratitud tiene al menos 7 beneficios para tu salud:

La gratitud abre las puertas a más relaciones. La gratitud mejora la salud física. La gratitud mejora la salud psicológica. La gratitud mejora la empatía y reduce la agresión. Las personas agradecidas duermen mejor. La gratitud mejora la autoestima. La gratitud incrementa la fuerza mental.

Cómo puedes praticar la gratitud llevando un diario

Hacer un seguimiento de la gratitud y los logros a través de un diario puede ayudarte a mejorar su salud mental y tu bienestar. A continuación, se muestran algunas indicaciones para comenzar:

Escribe 5 cosas por las que estás agradecido y por qué

Haz una lista de 30 cosas que te hacen sonreír

Me siento más feliz cuando …

Escribe tres metas para el nuevo año.

¿Quién te inspira y por qué?

Las cosas más importantes de mi vida son …

Escribe las palabras que necesitas escuchar ahora mismo

¿Qué te hace sentir en paz?

21 de septiembre, Día Mundial de la Gratitud

La idea del Día Mundial de la Gratitud surgió en 1965 durante la cena de Acción de Gracias en la sala de meditación del edificio de las Naciones Unidas, explica el portal Days of the Year.

Sri Chimnoy, un líder espiritual y maestro de meditación, sugirió un día de agradecimiento que todo el mundo podría celebrar juntos.

Cada miembro presente resolvió celebrar una reunión de agradecimiento cada año en su país el 21 de septiembre.