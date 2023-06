Estallido sónico: nave vuela errática sobre Washington y choca en Virginia; no hay sobrevivientes

WASHINGTON — Una avión privado se desplazó de forma errática el domingo sobre la capital de Estados Unidos, por lo que las fuerzas armadas desplegaron una aeronave de combate antes de que el avión se estrellara en Virginia, informaron las autoridades. Los aviones de combate provocaron un estampido sónico que se escuchó en toda la región de Washington.

Horas más tarde, la policía señaló que las cuadrillas de rescate habían llegado al lugar en que cayó la aeronave en una parte rural del valle Shenandoah y no encontraron sobrevivientes.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que el jet Cessna Citation despegó de Elizabethtown, Tennessee, en dirección al Aeropuerto MacArthur de Long Island, Nueva York. Inexplicablemente, el avión giró para regresar cuando se encontraba sobre Long Island y se dirigió directamente hacia Washington antes de estrellarse sobre terreno montañoso cerca de Montebello, Virginia, aproximadamente a las 3:30 de la tarde.

De momento se desconocen la causa del choque y por qué el avión no respondía a los mensajes. Sobre cuántas personas iban a bordo, Telemundo Noticias informó de 4 personas. La aeronave voló directamente sobre la capital de la nación, aunque técnicamente se desplazaba sobre algunos de los espacios aéreos más restringidos del país.

Un funcionario federal confirmó a The Associated Press que se desplegó una aeronave militar para responder al comportamiento errático del Cesna privado, el cual no respondía a las transmisiones de radio y posteriormente chocó. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato al no estar autorizado a declarar sobre los detalles de la operación militar.

Los portales de monitoreo de vuelos mostraban que el avión sufrió una caída en picada, descendiendo en un momento dado a un ritmo de más de 30,000 pies por minuto, antes de estrellarse en el parque natural St. Mary’s Wilderness.

El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, por sus iniciales en inglés) señaló posteriormente en un comunicado que se autorizó a un F-16 a desplazarse a velocidades supersónicas, lo que causó el estampido sónico.

“Durante este suceso, la aeronave de NORAD también uso bengalas, las cuales pudieron haber sido vistas por el público, en un intento por atraer la atención del piloto”, se indicó en el comunicado. “Las bengalas se utilizan con el mayor cuidado a la seguridad de la aeronave interceptada y las personas en tierra. Las bengalas se consumen rápidamente y por completo, y las personas en tierra no corren peligro cuando se utilizan”.

La policía estatal de Virginia dijo que sus agentes fueron notificados de un posible choque poco antes de las 4:00 de la tarde y los rescatistas llegaron a pie al lugar del accidente unas cuatro horas más tarde. No encontraron sobrevivientes, añadió la policía.

La aeronave que se estrelló estaba registrada a Encore Motors of Melbourne Inc. John Rumpel, que maneja la empresa, dijo a The New York Times que su hija, su nieta de 2 años, su niñera y el piloto se encontraban a bordo del avión. Volvían a su residencia en East Hampton, Long Island, después de visitarlo en su residencia de Carolina del Norte, comentó.