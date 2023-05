Premiada artista queda paralítica tras ser empujada en metro de NY en ataque “al azar”

NUEVA YORK - Fiscales revelaron detalles escalofriantes el miércoles del intento de asesinato de una mujer que fue empujada presuntamente al azar al costado de un metro de Manhattan el fin de semana y que la dejó paralizada.

Kamal Semrade, de 39 años, fue acusado de cargos de intento de asesinato y agresión y fue puesto en prisión preventiva después de su lectura de cargos. La denuncia penal proporciona un relato de las lesiones que sufrió la mujer, identificada por su familia como Emine Yilmaz Ozsoy, de 35 años, cuando iba camino al trabajo.

La policía dijo el martes que Kamal Semrade había sido arrestado el martes en la mañana. No estaba claro si tenía un abogado, ni tampoco si la policía de Nueva York tenía historial de él.

Las autoridades han dicho que parece que Ozsoy fue atacada al azar, sorprendida por la espalda por un hombre que empujó su cabeza contra el costado de un tren en Lexington Avenue y 63rd Street alrededor de las 6 a.m. del domingo. No estaba claro si hizo algún tipo de comentario antes del empujón, pero la policía de Nueva York dice que el ataque no fue provocado y que la mujer resultó gravemente herida.

Según documentos judiciales, Semrade y Ozsoy abordaron el mismo tren en Queens esa mañana. Ambos se bajaron del tren en la 63 y Lex en Manhattan. Él caminaba detrás de ella en la plataforma, según la denuncia, y cuando comenzó a moverse, "le agarró la cabeza con ambas manos y la empujó con todas sus fuerzas hacia el vagón del metro en movimiento".

La mujer no cayó sobre las vías del metro, pero sí cayó hacia atrás sobre la plataforma, donde sufrió algunas de las heridas en la cabeza. Fue llevada a un hospital en estado crítico con laceraciones en la cabeza y una fractura de columna diagnosticada, entre otros problemas, afirmaron las autoridades.

Ozsoy quedó "paralizada instantáneamente", según documentos judiciales, y actualmente no puede mover nada debajo de su cuello. Las lesiones de Ozsoy incluyen una fractura de la columna cervical, dedos rotos, una laceración en el cuero cabelludo y daños en cuatro vasos sanguíneos principales.

Las autoridades dicen que todavía existe el riesgo de que el artista de 35 años sufra un derrame cerebral o muera. Ella permaneció hospitalizada en estado crítico el miércoles. Los fiscales dicen que tienen relatos de testigos presenciales y videos de vigilancia para respaldar su caso.

El hombre se dio a la fuga, una testigo identificada como Nancy Marrero gritó y corrió para tratar de hacer lo que pudiera por la desorientada víctima.

"¿Por qué le harías eso? Me acerqué a ella, me arrodillé y dije: '¿Estás bien? ¿Estás bien?'", le dijo Marrero, mientras Ozsoy sangraba y no se movía. "Cuando aterrizó, porque se cayó, aterrizó boca abajo con la mano así y el brazo torcido, y dijo: 'No siento el brazo'".

Marrero consoló a Ozsoy, quien dice que seguía preguntando si iba a morir, ya que su frente estaba "partida desde el frente hasta la parte posterior", dijo la testigo. Estaba tan ensangrentada que la función Face ID de la mujer en su teléfono no la reconoció, dijo Marrero. Se quedó con Ozsoy hasta que llegaron los paramédicos.

Según una declaración de su esposo, Ferdi Ozsoy, Emine Yilmaz Ozsoy es una artista nacida en Turquía que vivió y trabajó en Estambul antes de mudarse a la ciudad de Nueva York en 2017. Es una "artista galardonada, ilustradora y pintora que ha aparecido en muchas revistas, y ha trabajado para muchos clientes de renombre nacional", añade.

“Su vida se ha visto profundamente afectada por este trágico acto de violencia. Ha sufrido una lesión grave en el cuello que le ha provocado importantes limitaciones”, explicó su marido. "Desafortunadamente, se espera que su movilidad se vea afectada, lo que tendrá un gran impacto en su vida diaria. Pero, por supuesto, la fe y la esperanza nunca terminan. Es joven. Es una mujer fuerte. Es creativa. Es empática. Es una guerrera. Es una verdadera amiga que se desvive por ayudar a la gente".

Ferdi Oszoy describe a su esposa como un espíritu creativo y despreocupado a quien le encanta pasear por las galerías de arte y enseñar arte a las comunidades. Él dijo que nació y creció en la ciudad de Nueva York y se mudó a Turquía en 2009. Conoció a Emine en 2011, se casaron en 2014 y en 2017 optaron por mudarse a Estados Unidos.

"Nos arriesgamos. Queríamos comenzar una nueva vida", dice Ferdi Oszoy.

El esposo dice que su esposa no tiene familia en EEUU más que él y que están trabajando para obtener visas de emergencia, para que sus seres queridos puedan ayudar. También expresó su profunda gratitud a la policía de Nueva York, los buenos samaritanos y otros que ya prestaron sus manos.

La MTA dijo que estaba complacido por el rápido arresto. “La policía de Nueva York actuó rápidamente, utilizando imágenes de las cámaras de la MTA, para arrestar a un sospechoso y comenzar a impartir justicia a la víctima, que está en nuestros pensamientos en este terrible momento”, dijo el presidente de NYC Transit, Richard Davey, en un comunicado. "Ahora depende de los fiscales perseguir las máximas consecuencias disponibles bajo la ley".