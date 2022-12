La semana después de Navidad trae más ataques cardíacos que cualquier otra época del año, según estudios

Hay algo acerca de las vacaciones que muchos quizás no sepan.

Según la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), con sede en Dallas, más personas mueren de ataques cardíacos entre el día de Navidad y el día de Año Nuevo que en cualquier otra época del año.

Es por eso que los médicos y los sobrevivientes de ataques cardíacos están haciendo sonar la alarma sobre las señales de advertencia de un evento cardiovascular y la importancia de aprender RCP.

"Las festividades son una época ocupada, a menudo estresante, para muchos de nosotros. Las rutinas se ven interrumpidas; es posible que tiendamos a comer y beber más, a hacer ejercicio y a relajarnos menos. Dormimos muy poco y experimentamos demasiado estrés.

También es posible que no estar escuchando a nuestros cuerpos o prestando atención a las señales de advertencia, pensando que un viaje al médico puede esperar hasta después del año nuevo ", dijo Mitchell S.V. Elkind, M.D., M.S., Director de Ciencias Clínicas de la American Heart Association.

"Mientras no Si no sabemos exactamente por qué hay más ataques cardíacos mortales durante esta época del año, es importante tener en cuenta que todos estos factores pueden contribuir a aumentar el riesgo de un evento cardíaco mortal".

La investigación científica apunta a un aumento en los eventos cardíacos durante la temporada de vacaciones de invierno. Un estudio publicado en Circulation, la revista insignia de la American Heart Association, informó que ocurren más muertes cardíacas el 25 de diciembre que cualquier otro día del año; la segunda mayor cantidad de muertes cardíacas ocurre el 26 de diciembre y la tercera mayor cantidad ocurre el 1 de enero.

Se ha observado que el clima invernal desencadena un mayor riesgo de ataque cardíaco debido a la restricción del flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos contraídos a causa de las bajas temperaturas. Sin embargo, otro estudio publicado en Circulation encontró que incluso en el clima templado del condado de Los Ángeles, aproximadamente un tercio más de muertes por ataques cardíacos ocurren en diciembre y enero que entre junio y septiembre.

Estos hallazgos fueron respaldados por un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association por investigadores en Nueva Zelanda, donde las vacaciones de diciembre caen durante la temporada de verano de esa área.

“La investigación también muestra que los mayores aumentos en estas muertes por ataques cardíacos durante las festividades se dan entre las personas que no están en un hospital. Esto destaca la importancia de reconocer los síntomas y buscar atención médica inmediata. No ignore las señales de advertencia de un ataque al corazón porque no quiere estropear las fiestas, las consecuencias podrían ser mucho peores”, dijo Elkind.

" ES UN SALVAVIDAS"

Independientemente de la causa exacta, los sobrevivientes de ataques cardíacos como Kyle Riggs de Fort Worth instan a todos a aprender RCP antes de asistir a las reuniones familiares este mes.

"Es realmente un salvavidas. Esa es la única razón por la que estoy aquí hoy", dijo. Sufrió un infarto con tan solo 36 años en 2019.

Llevaba días sintiendo dolor mientras realizaba un trabajo extenuante al aire libre en una propiedad de inversión.

“Típico día de agosto, más de 100 grados. Y comencé a tener algo de dolor en el pecho ese día, lo cual era nuevo para mí. Nunca antes había tenido algo así”, recuerda. “Así que asumí que tal vez estaba deshidratado y me desgarré un músculo del pecho o algo así”.

Riggs no tenía antecedentes familiares de enfermedades cardíacas y pensaba que esta dieta y estilo de vida eran generalmente saludables. Con ese pensamiento en mente, cometió el error de pasar y no buscar atención médica.

Mientras se dirigía a una cena familiar con los niños, su esposa lo instó a detenerse y comprar medicamentos en una tienda en el camino. Tomaron la decisión de que ella se quedara con los niños en el auto mientras él entraba solo a buscar unas aspirinas.

"De hecho, me envió un mensaje de texto justo cuando salí y me dijo: 'No quiero decirlo frente a los niños, pero creo que deberías ir al hospital'", recuerda Riggs. “Y luego entré en la tienda de comestibles, llegué al pasillo de la farmacia y colapsé boca abajo con un paro cardíaco. Mi corazón dejó de latir”.

En unos momentos, Riggs estaba rodeado de personas que intentaban ayudarlo, uno de ellos, un buen samaritano que inmediatamente comenzó con las compresiones de RCP. Un cajero se puso en el intercomunicador buscando frenéticamente a un médico en la tienda.

"Un médico entró en ese mismo momento y ayudó a entrenar a este hombre a través de las compresiones", dijo Riggs. "Realmente resultó ser la única forma en que podía superar todo eso".

A pesar de estar en coma inducido médicamente y en la UCI durante 6 días, se recuperó por completo. Riggs pudo recuperarse lo suficiente como para tomar esta foto con sus rescatistas poco después de su ataque al corazón.

"Tuvimos la suerte de superarlo gracias a las personas en el mundo que conocen la RCP y están dispuestas a involucrarse para ayudar", dijo.

El culpable del susto de salud de Rigg: una arteria crucial que tenía un bloqueo del 95%. Los médicos no estaban seguros de qué causó el bloqueo, pero es una prueba de que algo así le puede pasar a cualquiera, incluso a alguien como Riggs, quien dijo que pensaba que hacía más que la persona promedio para vivir un estilo de vida saludable.

"Básicamente, lo que dice mi cardiólogo es que todo el mundo tiene acumulación de placa en el corazón. Eso es algo muy común, todos lo tenemos. Y resultó que tuve una acumulación muy grande en esa arteria", dijo. "Podría haber sido una dieta rica en lípidos que se había ido acumulando durante años y años. Simplemente no tenía idea aparte de los síntomas que tuve ese día, que no debería haber ignorado. Eso es lo que queremos difundir la importancia de -- simplemente escuchar a su cuerpo y no ignorar los síntomas".

APRENDIENDO CPR

Cualquiera puede ir a www.heart.org y ver un video de dos minutos para aprender Reanimación Cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) solo con las manos.

"Toda la familia puede aprender a hacerlo, es bastante simple de hacer", dijo Elkind.

La RCP solo con las manos es la recomendación actualizada de años anteriores, que también tenía un componente de respiración en el método.

“Recomendamos la RCP solo con las manos ahora. Porque cuando presionas el pecho, también ayudas a llenar los pulmones de oxígeno para que no tengas que respirar en la boca de la persona. Puedes usar las manos en el pecho para hacer eso”, dijo Elkind.

Haga clic aquí para obtener enlaces para encontrar un curso de RCP si desea obtener la certificación y participar en más instrucción.

Además de la RCP, la American Heart Association recomienda también que las personas memoricen estas señales de advertencia de un ataque al corazón en ellos mismos o en otros:

• Dolor o malestar en el pecho

• Aturdimiento, náuseas o vómitos

• Dolor en la mandíbula, cuello o espalda

• Malestar o dolor en el brazo o el hombro

• Dificultad para respirar

