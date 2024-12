Sonriente en un Starbucks: divulgan nuevas fotos del sospechoso del asesinato de Brian Thompson

NUEVA YORK – Las autoridades de Nueva York dieron a conocer el rostro del sospechoso buscado en conexión con el asesinato a sangre fría de un alto ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare.

Brian Thomson, de 50 años fue baleado a quemarropa a tempranas horas del martes en las afueras del hotel Hilton de la Sexta Avenida en Manhattan.

La policía de Nueva York ha estado siguiéndole la pista al sospechoso, pero aún no ha dado con su paradero.

"Esto no parece ser un acto de violencia aleatorio; todo indica que fue un ataque dirigido y premeditado. Los esfuerzos de investigación completos de la policía de Nueva York continúan y estamos pidiendo la ayuda del público", dijo la policía de Nueva York en un publicar en las redes sociales.

🚨UPDATE: Below are photos of a person of interest wanted for questioning regarding the Midtown Manhattan homicide on Dec. 4. This does not appear to be a random act of violence; all indications are that it was a premediated, targeted attack.



