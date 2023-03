Puñaladas y triángulo amoroso: revelan posible motivo de sangriento ataque en una escuela

NUEVA YORK -- Los videos de teléfonos celulares recientemente descubiertos y publicados en las redes sociales muestran los momentos posteriores a un apuñalamiento dentro de una escuela secundaria de Long Island entre dos menores, que pudo haber sido por una muchacha.

Cuando se intensificó la seguridad en la escuela secundaria Lindenhurst el martes, se encontró una navaja en la mochila de un estudiante. Eso ocurre cuando algunos padres dijeron que sus hijos están demasiado asustados para regresar a clases.

“Mi hijo no quiere ir a la escuela. Mi hijo tiene miedo de ir a la escuela”, dijo Gina Tabone, quien junto a su esposo Angelo, dijeron que mantuvieron a su hijo de octavo grado en casa un día después del incidente durante una pelea.

El tumulto estalló en un pasillo de la escuela entre dos niños, uno de 12 y otro de 13 años. La mamá Melissa Kurz dijo que su hija conoce tanto a la víctima apuñalada como a su presunto atacante, y agregó que ella "vio físicamente lo que sucedió y tiene sangre salpicada en sus zapatos".

Kurz dijo que la pelea surgió de los sentimientos hacia una joven.

"El chico que fue apuñalado, estaba saliendo con una chica, y se habían separado. Y el chico nuevo, el que lo apuñaló, ahora están saliendo. Y ha sido de ida y vuelta", dijo Kurz. Esa afirmación no ha sido confirmada ni negada por la policía y los funcionarios escolares.

El niño de 13 años apuñalado en la pierna el lunes permanece internado en el Hospital de la Universidad de Stony Brook, ya que la policía del condado de Suffolk describió su condición como estable. Había sufrido una puñalada tan grave que tanto un funcionario escolar como un oficial de policía tuvieron que aplicar torniquetes para detener el sangrado, dijo el subinspector Sean Beran.

Se dice que el cuchillo que se cree que se usó tenía unas seis pulgadas de largo. No está claro cómo llegó a la escuela. El presunto atacante fue detenido.

Las peleas en la escuela secundaria no son únicas ni sorprendentes, según la mamá Jeannie Sailer.

"Sabía que esto iba a pasar. Lo vi venir", dijo, y agregó que su hijo de 14 años fue víctima de acoso en la escuela el año pasado.

Sailer señaló que es parte de una atmósfera escolar de acoso en las redes sociales y violencia física que, según ella, los funcionarios escolares no han abordado.

“No están escuchando. Me pongo de pie todos los meses en la junta de educación y no están escuchando”, dijo Sailer. "Todos los días te preguntas qué va a pasar. No hay control en la escuela. ¿Por qué?"

No estaba claro si el acoso tuvo algo que ver con el incidente del lunes. El martes, funcionarios escolares dijeron que el apuñalamiento fue un incidente aislado. En una declaración anterior, el superintendente escolar dijo que “la seguridad y la protección son una prioridad máxima” en la escuela.

Pero los padres todavía quieren saber cómo llegó el cuchillo al edificio y qué se hará para proteger mejor a sus hijos en el futuro.

"Lo dije y lo diré nuevamente: la escuela secundaria Lindenhurst no es un entorno de aprendizaje seguro para nuestros hijos", dijo Sailer.

A pesar de la declaración escrita del distrito escolar, los funcionarios escolares aún tienen que abordar preguntas específicas sobre las preocupaciones de los padres. Algunos de esos padres han dicho que ahora están en el proceso de sacar a sus hijos de la escuela intermedia.