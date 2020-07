AOC sobre insulto sexista que alega dijo republicano: “esto no es un solo incidente, es cultural”

NUEVA YORK - La indignación de la representante Alexandria Ocasio-Cortez por un supuesto insulto sexista de parte de un legislador republicano culminó en un momento extraordinario en el piso de la Cámara baja este jueves cuando ella y otras demócratas atacaron a una cultura de "aceptar la violencia y el lenguaje violento contra las mujeres" cuyos seguidores incluyen al presidente Donald Trump.

Un día después de rechazar la disculpa del representante Ted Yoho, republicano de Florida, por su lenguaje durante un enfrentamiento en los pasos del Capitolio a principios de esta semana, Ocasio-Cortez y más de una docena de colegas consideraron el incidente como un comportamiento demasiado común de los hombres, incluidos Trump y otros republicanos.

“Este problema no se trata de un solo incidente. Es cultural", dijo Ocasio-Cortez, una demócrata de Nueva York, calificándolo como parte de una cultura “de aceptar un lenguaje violento y violencia contra las mujeres, toda una estructura de poder que lo respalda".

El notable respaldo de legisladoras que dijeron que también han enfrentado a ese trato de manera rutinaria, llega en un año electoral en el que las encuestas muestran que las mujeres se inclinan en contra Trump, que tiene un historial de burlarse de las mujeres.

"Personalmente, he experimentado toda una vida de insultos, racismo y sexismo”, dijo la representante Barbara Lee, demócrata de California. “Y créanme, esto no se detuvo después de ser elegida para un cargo público".

Trump fue grabado en 2005 hablando sobre el abusar físicamente de las mujeres, y su menosprecio por la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llamándola "loca". En una aparente referencia a esa cinta, que llamó la atención durante la campaña presidencial de 2016, Ocasio-Cortez dijo que los hombres acosan a las mujeres "con un sentido de impunidad" todos los días, incluso cuando "las personas que ocupan el cargo más alto en esta tierra admiten, admiten que han lastimado a las mujeres".

También recordó que el año pasado, Trump dijo que ella y tres colegas del "escuadrón" de mujeres progresistas de color deberían "regresar" a sus países de origen, a pesar de que todas menos una nacieron en Estados Unidos y todas son ciudadanas estadounidenses.

Legisladores que se unieron a Ocasio-Cortez representaron a una amplia gama de demócratas de la cámara, subrayando su unidad sobre un tema que es a la vez central para el partido y capaz de energizar a sus votantes.

En el lado más establecido estaba el número 2, líder de la Cámara, Steny Hoyer de Maryland, un veterano moderado de 20 años. Hoyer ofreció su apoyo junto a Pelosi durante una conferencia de prensa separada. Fue un notable contraste con los enfrentamientos ocasionales que Ocasio-Cortez ha tenido con los líderes del mismo partido.

Ocasio-Cortez, de 30 años, es una legisladora de primer año que ha dejado su marca como una de las progresistas más insistentes y abiertas del Congreso. Los que hablaron incluyeron a las otras representantes del llamado "escuadrón": las representantes Ilhan Omar de Minnesota, Ayanna Pressley de Massachusetts y Rashida Tlaib de Michigan.

Ningún republicano habló en el piso de la Cámara. Un portavoz de Yoho envió por correo electrónico una declaración en la que el legislador dijo que "nadie fue acosado, intimidado o atacado" durante lo que llamó una breve discusión sobre políticas.

Yoho, uno de los legisladores más conservadores del Congreso, dijo que Ocasio-Cortez no tiene el "derecho de inflar, hablar sobre mi familia o dar una cuenta que no sucedió con fines políticos. El hecho sigue siendo que no voy a disculparme por algo que no dije".

En un discurso separado, el líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, republicano de California, defendió a Yoho, de 65 años, quien se jubilará en enero.

"Cuando alguien se disculpa, debe ser perdonado", dijo McCarthy. Luego agregó: "Creo que en un mundo nuevo, en una nueva era, ahora determinamos si aceptamos cuando alguien pide disculpas si es una disculpa lo suficientemente buena".

Pero Bread for the World, un grupo cristiano no partidista que combate el hambre, sugirió que estaba reconsiderando la membresía de Yoho en su junta directiva. Cuando se le preguntó sobre su estatus, la organización dijo que su comportamiento reciente "no refleja los valores de respeto y compasión que Jesús nos pide que exhibamos". Dijeron que habían pedido hablar con él "antes de determinar cualquier otra acción".

Pelosi se dirigió al público en una conferencia de prensa separada.

"Es realmente una manifestación de actitud en nuestra sociedad. Puedo decirles de primera mano, me han llamado nombres por al menos 20 años de liderazgo, 18 años de liderazgo", dijo Pelosi sobre los republicanos.

Pelosi, que tiene cinco hijos, relató que durante un debate hace años sobre la salud reproductiva de las mujeres, los legisladores republicanos “dijeron, en el piso de la Cámara, que Nancy Pelosi cree que sabe más sobre tener bebés que el Papa".

En un encuentro presenciado el lunes por un periodista del medio The Hill, Yoho se dirigió a Ocasio-Cortez en los pasos de la Cámara por decir que parte del aumento del crimen durante la pandemia de coronavirus podría atribuirse al aumento del desempleo y la pobreza.

Ocasio-Cortez describió el encuentro en el piso de la Cámara baja el jueves. Ella dijo que Yoho le subió el dedo a su cara y la llamó asquerosa, loca y peligrosa.

También le dijo a la Cámara que frente a los periodistas, él la llamó, "y cito, una p*** perra". Eso coincidía con la versión de The Hill de lo que Yoho había dicho.

Ocasio-Cortez dijo que las referencias de Yoho a su esposa e hijas mientras explicaba sus acciones durante breves comentarios el miércoles en realidad subrayaron el problema.

“Tener una hija no hace que un hombre sea decente. Tener una esposa no es un hombre decente. Tratar a las personas con dignidad y respeto es lo que hace un hombre decente”, continuó. Agregó que un hombre decente se disculpa "no para salvar la cara, no para ganar un voto. Se disculpa, y sinceramente, para reparar y reconocer el daño hecho, para que todos podamos dar paso adelante".

Su voz tembló levemente cuando dijo que su padre, "afortunadamente", ya no estaba vivo para ver el trato que Yoho le había hecho. Pero ella dijo que su madre lo vio, "Y estoy aquí porque tengo que mostrarles a mis padres que soy su hija y que no me criaron para aceptar el abuso de los hombres".

Otros demócratas recordaron sus propias experiencias, se burlaron de la membresía mayoritariamente blanca de los republicanos de la Cámara y advirtieron que el número de mujeres legisladoras solo crecerá. Ochenta y ocho demócratas de la Cámara son mujeres, mientras que otras 13 forman parte del partido republicano.

"No nos vamos a ir", dijo la representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington. "Habrá más poder en manos de las mujeres en todo el país".

"No voy a permitir que mis sobrinas, niñas a las que veo al regresar a casa, ni víctimas de abuso verbal, vean esta excusa y vean a nuestro Congreso aceptar como legítimo y acepten esto como una disculpa", dijo Ocasio-Cortez.