¿Cuál opción de huevos deberías comprar? Aquí una explicación de las etiquetas

Diríjase al pasillo de huevos del supermercado y seguramente se sorprenderá, ya que los precios aumentaron un 60% el año pasado.

Con docenas de opciones de huevos a diferentes precios, incluidos los huevos sin jaula, de corral y orgánicos, ¿qué significa todo esto? ¿Vale la pena pagar más? Consumer Reports ayudó a explicar.

"Muchos de estos términos en los cartones de huevos realmente no tienen un significado definido, y si vas a pagar un precio superior por los huevos, debes asegurarte de que estás obteniendo lo que crees que estás obteniendo". dijo la editora de Consumer Reports, Trisha Calvo.

Farm Fresh, Natural y Libre de Hormonas: Todas estas son etiquetas que puedes ignorar, dijo Calvo.

“Todos los huevos provienen de granjas y todos los huevos son naturales, por lo que 'frescos de granja' y 'naturales' realmente no tienen un significado claro. Y, por ley, los pollos no pueden recibir hormonas. Entonces, un cartón de huevos que tiene estas afirmaciones no es realmente diferente de un cartón que no las tiene”, dijo.

Cage Free (Sin jaula): este término también puede ser engañoso. Si bien es cierto que las gallinas no se mantienen en jaulas, aún se pueden mantener en el interior, a menudo en condiciones de hacinamiento.

Free Range: esta etiqueta también es dudosa, dijo Calvo.

“Las aves de corral no se mantienen en jaulas y tienen acceso al exterior, pero aún pueden criarse en condiciones de hacinamiento y el área al aire libre puede ser muy pequeña”, dijo.

Orgánico: si los huevos tienen un sello orgánico, significa que los huevos fueron puestos por gallinas que fueron alimentadas con granos cultivados sin la mayoría de los pesticidas sintéticos o transgénicos. Las aves no pueden criarse en jaulas y deben tener acceso al exterior, aunque eso aún podría significar condiciones de confinamiento en un edificio con solo un pequeño porche de concreto.

Pasture Raised (Criado en pastos): este término por sí solo no tiene sentido. Pero si se combina con la etiqueta humana certificada, puede estar seguro de que los pollos tuvieron acceso a un pasto con espacio para picotear semillas e insectos.

En pocas palabras: si es importante para usted comprar huevos criados en pastos, prepárese para pagar más, probablemente más de $5 por docena.

Los consumidores que antes compraban huevos semanalmente ahora tienen que limitar la cantidad que adquieren o buscar otras alternativas para el desayuno.