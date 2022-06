Lo que sabemos sobre las acciones de Trump mientras se desarrollaba el asalto al Capitolio

WASHINGTON DC — Los miembros del comité de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero realizarán este jueves su primera audiencia en horario de máxima audiencia para compartir lo que han descubierto sobre los intentos del entonces presidente Donald Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020, que culminaron en el asalto mortal al Capitolio de Estados Unidos. Parte de su misión: determinar las acciones de Trump ese día.

Ya se sabe mucho sobre dónde estuvo Trump, qué dijo y cómo reaccionó. Pero quedan grandes lagunas. Lo que sabemos:

"LUCHAMOS COMO EL INFIERNO"

El día comenzó, como solían hacer, con llamadas y tuits llenos de enojo. Mientras el vicepresidente Mike Pence se preparaba para presidir una sesión conjunta del Congreso para contar los votos electorales que formalizarían la victoria del demócrata Joe Biden, Trump siguió ejerciendo presión pública. Exigió que Pence rechazara los resultados invocando poderes que Pence le había dejado claro al presidente que no poseía.

“Los estados quieren corregir sus votos, que ahora saben que se basaron en irregularidades y fraude, además de que el proceso corrupto nunca recibió la aprobación legislativa”, afirmó falsamente Trump a las 8:17 a. m. “Todo lo que Mike Pence tiene que hacer es enviarlos de regreso a los Estados , Y GANAMOS”, agregó. "¡Hazlo Mike, este es un momento para el coraje extremo!"

Trump continuó repitiendo sus afirmaciones infundadas de fraude electoral generalizado mientras miles de sus seguidores se reunían para una manifestación de "Salvemos a América" en el Ellipse frente a la Casa Blanca organizada para presionar a los republicanos en el Congreso para que rechazaran el voto demócrata, una medida que habría arrojado al país en una crisis constitucional sin precedentes.

“Los Estados quieren rehacer sus votaciones. Se enteraron que votaron por un FRAUDE. Las legislaturas nunca aprobaron. Deja que lo hagan. ¡SÉ FUERTE!" instó.

Para entonces, el rally ya estaba en marcha.

El representante Mo Brooks, republicano de Alabama, proclamó que “hoy es el día en que los patriotas estadounidenses comienzan a anotar nombres y patear traseros”.

“Tengamos un juicio por combate”, declaró Rudy Giuliani, quien lideraba el esfuerzo legal perdedor de Trump.

Antes de salir de la Casa Blanca, Trump llamó a Pence desde la Oficina Oval y volvió a reprender a su otrora soldado leal. “No tienes el coraje de tomar una decisión difícil”, dijo un Trump furioso, según un relato descrito en una carta del comité.

Luego, Trump fue al mitin y llegó alrededor de las 11:42 a.m. mientras la banda sonora de su campaña sonaba en el aire gélido. Justo antes del mediodía, subió al escenario con su habitual “Dios bendiga a EEUU” y lanzó un feroz discurso en el que se quejó de una elección “amañada” e insistió en que “nunca cedería”.

“Si Mike Pence hace lo correcto, ganamos las elecciones”, declaró falsamente desde detrás de una pared de vidrio protector, y les dijo a sus seguidores: “Luchamos como el demonio, y si no pelean como el demonio, no van a tener más un país.” Les dijo que planeaba unirse a ellos en su marcha planificada hacia el Capitolio y agregó que “nunca recuperarán nuestro país con debilidad”.

En ese momento, montones de sus seguidores, muchos de ellos con grandes banderas de “Trump”, ya cruzaban el Mall hacia el Capitolio, donde se estaban llevando a cabo los procedimientos del Congreso.

Mientras Trump hablaba, Pence publicó una carta pública en la que exponía formalmente su posición en desafío al presidente. “Es mi juicio ponderado que mi juramento de apoyar y defender la Constitución me impide reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no”, escribió.

A la 1:12 p. m., Trump había concluido su discurso y estaba bailando en el escenario con "YMCA", bombeando su primera y aplaudiendo mientras los manifestantes se enfrentaban con la policía a solo 1.5 millas de distancia en los escalones del Capitolio. Mientras el séquito presidencial se amontonaba en la caravana que esperaba, surgieron preguntas sobre si se dirigiría al Capitolio, como le había dicho a la multitud. En cambio, después de un retraso, la limusina del presidente se dirigió a la Casa Blanca. Más tarde, Trump le dijo a The Washington Post en una entrevista que el Servicio Secreto le había prohibido hacer el viaje.

El líder de Proud Boys, Enrique Tarrio, fue acusado de conspirar para cometer sedición por la participación de su grupo en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"ESTO ESTÁ MAL"

Mientras Trump regresaba a la Casa Blanca, la situación en el Capitolio se estaba deteriorando. Los alborotadores de la mafia pro-Trump irrumpieron a través de las barricadas de la policía, agredieron a los agentes, rompieron ventanas y embistieron puertas. A la 1:49 p. m., la policía de D.C. declaró oficialmente un motín. Y a las 14:15 Pence y los miembros del Congreso se apresuraron a esconderse cuando los alborotadores irrumpieron en el edificio.

Esto está mal y no somos quienes somos”, tuiteó el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., quien habló en el mitin, a las 2:17 p.m. “Sea pacífico y use sus derechos de la Primera Enmienda, pero no comience a actuar como el otro lado. Tenemos un país que salvar y esto no ayuda a nadie”.

Su padre, sin embargo, tomó un tono diferente.

“Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución, dando a los Estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente, Trump tuiteó a las 2:24 p.m. “¡Estados Unidos exige la verdad!

El tuit se produjo en el momento en que Trump llamó accidentalmente al senador Mike Lee, republicano por Utah, mientras intentaba comunicarse con el senador Tommy Tuberville, republicano por AL. Según los informes, Lee le pasó el teléfono a Tuberville, quien le dijo a Politico que le informó a Trump que Pence acababa de ser evacuado de la cámara del Senado.

Finalmente, alrededor de las 2:40 p. m., mientras las imágenes de los manifestantes marchando por los pasillos dorados del edificio inundaban las pantallas de televisión en todo el ala oeste, Trump envió un tuit instando a los manifestantes a permanecer en paz.