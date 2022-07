Acceso al aborto: Biden está considerando una emergencia sanitaria para liberar recursos

REHOBOTH BEACH, Delaware — El presidente Joe Biden dijo este domingo que está considerando declarar una emergencia de salud pública para liberar recursos federales para promover el acceso al aborto a pesar de que la Casa Blanca ha dicho que no parece ser “una gran opción”.

También ofreció un mensaje a las personas enfurecidas por el fallo de la Corte Suprema el mes pasado que puso fin a un derecho constitucional al aborto y que han estado manifestándose en todo el país: “Sigan protestando. Sigue haciendo tu punto. Es de vital importancia”.

El presidente, en declaraciones a los periodistas durante una parada en un paseo en bicicleta cerca de la casa de playa de Delaware de su familia, dijo que carece del poder para obligar a más de una docena de estados con restricciones estrictas o prohibiciones absolutas sobre el aborto a permitir el procedimiento.

El presidente Biden se dirigió a las recientes protestas por el derecho al aborto este domingo.

“No tengo la autoridad para decir que vamos a restablecer Roe v. Wade como la ley del país”, dijo, refiriéndose a la decisión de la Corte Suprema de 1973 que estableció el derecho nacional al aborto. Biden dijo que el Congreso tendría que codificar ese derecho y para que eso tenga una mejor oportunidad en el futuro, los votantes tendrían que elegir más legisladores que apoyen el acceso al aborto.

Biden dijo que su gobierno está tratando de hacer “muchas cosas para dar cabida a los derechos de las mujeres” después del fallo, incluida la posibilidad de declarar una emergencia de salud pública para liberar recursos federales. Tal movimiento ha sido impulsado por los defensores, pero los funcionarios de la Casa Blanca han cuestionado tanto su legalidad como su efectividad, y señalaron que casi con certeza enfrentaría desafíos legales.

El presidente dijo que ha pedido a los funcionarios “que vean si tengo la autoridad para hacer eso y qué impacto tendría”.

El viernes, Jen Klein, directora del Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca, dijo que “no parecía una gran opción”.

“Cuando observamos la emergencia de salud pública, aprendimos un par de cosas: una es que no libera muchos recursos”, dijo a los periodistas. “Es lo que hay en el fondo de emergencia de salud pública, y hay muy poco dinero, decenas de miles de dólares. Así que no parecía una gran opción. Y tampoco libera una cantidad significativa de autoridad legal. Y es por eso que no hemos tomado esa acción todavía”.