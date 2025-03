A 25 años del mortal tornado que impactó el centro de Fort Worth

Para muchos en Fort Worth, 25 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos y al observar su bullicioso centro, nadie imaginaría que sufrió graves daños hace un cuarto de siglo años cuando un tornado EF-3 los impactó y causó dos muertes.

Los meteorólogos de NBC 5 ya estaban rastreando la tormenta cuando se intensificó y desarrolló un tornado la tarde del 28 de marzo de 2000.

"Fue una tormenta muy memorable", dijo el meteorólogo principal David Finfrock. "Creo que fue una tormenta a tener en cuenta y algo que recordarán".

Finfrock estaba al aire esa noche dando actualizaciones meteorológicas cuando las cámaras del centro de Fort Worth captaron en vivo el poderoso tornado.

"Fue una suerte espectacular que pudiéramos tener una cámara en ese lugar para ver los escombros cuando el tornado llegó al centro de Fort Worth", dijo Finfrock. Y, a decir verdad, me quedé atónito. Me quedé sin aliento por un momento.

El historial de daños importantes de la ciudad de Fort Worth presenta un panorama vívido:

El edificio Cash America de nueve pisos quedó prácticamente destruido; todas las ventanas volaron y partes de su fachada de piedra se derrumbaron. La Torre Mallick perdió la mayor parte de su fachada de cristal. La Torre Bank One de 35 pisos, ahora conocida cariñosamente como La Torre, sufrió daños catastróficos, perdiendo casi todas sus ventanas. Los escombros de los edificios más altos de la ciudad cayeron sobre las calles, bloqueando partes del centro y haciendo peligrosa la circulación durante días.

Cuando los reporteros de NBC 5 llegaron al lugar, encontraron el caos.

El reportaje en vivo del entonces reportero Scott Gordon detalló la devastación, con vidrios que seguían cayendo de las ventanas rotas.

“Cientos de ventanas en prácticamente todos los grandes edificios del centro, todos los rascacielos, volaron en pedazos y los vidrios llenaron las calles con muchos otros escombros”, informó Gordon. “Mucha gente nos advertía que muchos vidrios seguían cayendo… eso es un peligro, un gran peligro ahora mismo para quienes están en las aceras y para los servicios de emergencia”.

Según la ciudad de Fort Worth, dos personas murieron.

“Una persona murió al derrumbarse un muro de ladrillos; otra murió al volcar un camión cerca del centro de distribución de Montgomery Ward”, informó un comunicado de Fort Worth.

Ochocientas personas resultaron heridas y se registraron daños materiales por un valor aproximado de $450 millones.

La presentadora de NBC 5, Deborah Ferguson, también estaba siguiendo la devastación de la tormenta esa noche de 2000. Criada en Fort Worth, mientras ella informaba sobre la tormenta, la familia de Ferguson estaba en su camino.

“Era como si dijera: ‘Tengo que encontrar a mi mamá’, pero no puedo. Así que empecé a llamar a mi esposo: ‘Encuentra a mi mamá. ¿Podrías ir a verla?’. Me respondió: ‘¿Estás bien?’. ‘Sí, estoy bien. Estoy en la redacción, pero estoy preocupado por mi mamá’”, recordó Ferguson. “Fue hace 25 años, y no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Fueron momentos de mucha ansiedad esperando que me devolviera la llamada y me dijera: ‘Ya encontré a tu mamá. Está bien’”.

El exalcalde de Fort Worth, Mike Moncrief, también recuerda bien esa noche. Era senador estatal en ese momento y estaba cerca del epicentro con su familia cenando.

La llamada de su nuera le alertaría de la gravedad de la situación.

“Dijo que parecía que había explotado una bomba aquí abajo. Dijo que había grandes trozos de vidrio en la calzada. Dijo que había basura por todas partes”, recordó Moncrief. “Condujimos hacia el centro. Vimos lo que literalmente parecía una bomba”.

Moncrief dijo que esos momentos fueron profundamente impactantes.

“Simplemente demuestra lo que la Madre Naturaleza puede hacer cuando no está contenta y lo que [Dios] es capaz de hacer para recordarnos lo afortunados que somos”, dijo Moncrief. “A veces, un incidente como este es una llamada de atención”.

Según la ciudad de Fort Worth, hasta el día de hoy, es el único tornado en la historia de Fort Worth que ha causado víctimas mortales.

“Te enteras de que alguien ha muerto. No sabes quién es. Sabía que mi madre vivía en la zona donde azotó el tornado. Sabía que no era mi madre”, dijo Deborah Ferguson. “Pero era un familiar. Alguien la quería y no tenía ni idea hasta ese momento de que alguien había muerto”.

Una tercera persona murió en Fort Worth antes de que se formara el tornado. Se atribuyó al granizo.

“Había un joven de 16 años que tenía una camioneta nueva en la entrada y salió corriendo a buscarla para intentar llevarla a un lugar donde no se dañara. Y recibió un granizo del tamaño de una pelota de softbol en la cabeza”, dijo David Finfrock. “Esa es la única muerte por granizo que recuerdo haber visto en mis 50 años al aire aquí en el Canal 5”.

El mismo sistema de tormentas también causaría un segundo tornado F3 que azotó Arlington y Grand

Dejó dos personas fallecidas y 400 millones de dólares en daños.