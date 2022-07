7-Eleven ofrece $100,000 por el responsable de asaltos en varias de sus tiendas que dejaron dos muertos

La cadena 7-Eleven anunció que ofrece una recompensa de $100,000 por información que conduzca al arresto y condena del sospechoso acusado de cometer una serie de robos y tiroteos mortales en varias tiendas del sur de California el 11 de julio.

La ola de crímenes en los condados de Orange y Riverside dejó dos muertos y tres heridos, incluido un empleado y un hombre descubierto en el estacionamiento. Un cliente en Riverside recibió un disparo en la cabeza y permanece en estado grave.

"7-Eleven ofrece una recompensa de $100,000 por información que conduzca al arresto y condena del sospechoso. Los informantes pueden permanecer en el anonimato comunicándose con Crime Stoppers del condado de Orange al 855-TIP-OCCS", dijo un portavoz de 7-Eleven, Inc.

Los robos en horas de la madrugada se reportaron en un lapso de tiempo de unas cinco horas el lunes 11 de julio, o 7-11, fecha en que la cadena de tiendas de conveniencia celebra su aniversario y ofrece su bebida helada Slurpee gratis.

La policía busca a un hombre grabado en el video de una cámara de seguridad en al menos dos de los delitos.

La sede corporativa alentó a las tiendas 7-Eleven en la región a cerrar durante la noche a raíz de la violencia.

“Nuestros corazones están con las víctimas y sus seres queridos”, dijo 7-Eleven en un comunicado.

En Brea, un empleado de una tienda fue asesinado a tiros durante un robo.

El oficial Ryan Railsback, portavoz de la policía de Riverside, señaló que los delincuentes generalmente entienden que los robos en tiendas de conveniencia rara vez generan grandes cantidades de dinero, especialmente durante las horas nocturnas.

“Si vas a una licorería o a un 7-Eleven o a un lugar de comida rápida, no obtendrás mucho dinero”, dijo. “Es un poco extraño que hicieran esto”, indicó. No se reportaron arrestos.

CRONOLOGÍA DE ROBOS Y TIROTEOS EN LAS TIENDAS 7-ELEVEN DEL SUR DE CALIFORNIA

Los tiroteos y robos se reportaron en Ontario, Upland, Riverside, Santa Ana, Brea y La Habra.

Los departamentos de policía de La Habra, Brea y Santa Ana dijeron que creen que buscan a la misma persona.

Los funcionarios en Ontario, Upland y Riverside aún no han tomado la misma determinación, pero dijeron que están al tanto de los otros delitos en las tiendas 7-Eleven.

Ontario (medianoche): el primer robo ocurrió alrededor de la medianoche en Ontario. Un hombre enmascarado blandió una pistola a un empleado de la tienda y exigió dinero, según la policía de Ontario. No hubo disparos. No se reportaron heridos. No quedó claro de inmediato si algo fue robado.

Upland (martes, justo antes de las 2:00 a.m.): el segundo robo se informó en Upland, a unas 5 millas de la tienda de Ontario. Alguien se acercó a un empleado de la tienda con mercadería y luego mostró una pistola semiautomática, dijo la policía. El hombre tomó alrededor de $400 a $500 en efectivo y huyó. No hubo disparos.

Riverside (martes, 3:00 a.m.): aproximadamente una hora después del robo de Upland y a 25 millas de distancia, un hombre armado disparó a un cliente en un 7-Eleven de Riverside. La policía dijo que cree que el empleado entregó efectivo de la caja registradora. La víctima del tiroteo se encontraba en estado grave.

“No parece haber ninguna razón por la que el sospechoso disparó al cliente”, dijo Railsback. "Parece que el empleado le dio todo lo que pidió", agregó.

Santa Ana (martes, 3:20 a.m.): se informó otro tiroteo, a unas 25 millas de Riverside, en el estacionamiento de una tienda de Santa Ana. Los oficiales encontraron el cuerpo de un hombre en el estacionamiento con una herida de bala en la parte superior del cuerpo.

“En este momento, no creemos que fuera un empleado”, dijo la sargento de Santa Ana, María López. “Todavía no sabemos realmente qué estaba haciendo allí en un estacionamiento, si era un cliente potencial o simplemente pasaba caminando”, expresó..

El video de la cámara de seguridad muestra al atacante arrojando artículos, posiblemente pertenecientes a la víctima, mientras huía, dijo López.

Brea (martes: 4:00 a.m.): un empleado de 7-Eleven fue asesinado a tiros en la comunidad de Brea, en el norte del condado de Orange.

La Habra (martes, antes de las 5:00 a.m.): oficiales en la cercana La Habra respondieron a un robo reportado en un 7-Eleven y descubrieron a dos víctimas de disparos. Las autoridades no han revelado las condiciones de las víctimas.

Las fotos de las cámaras de seguridad publicadas por la policía de Upland y Brea muestran a un hombre enmascarado con una sudadera negra con la capucha sobre la cabeza. La sudadera tenía letras blancas con hojas verdes en el frente.