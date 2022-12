Dueño de negocio de venta de RV´s en Mission es arrestado por cargos de robo

Michael G. Adams, dueño de un negocio en Mission que se dedica a la venta de vehículos recreativos, fue el blanco de una investigación que condujo a su arresto este martes 20 de diciembre. Ahora el hombre enfrenta múltiples cargos por robo debido a que presuntamente defraudó varias personas.

“Entre los meses de octubre y diciembre de este año el Departamento de Policía de Mission empezó a recibir varios reportes de fraude que involucraban al señor Michael G. Adams, de 26 años de edad y su negocio”, explica Jorge Rodríguez, portavoz de la Policía de Mission.

Hasta el momento se tiene conocimiento de cuatro víctimas a quienes el sospechoso supuestamente robó un total de $65,500. La primera víctima fue despojada de $28,181, otra de $8,100, una tercera por $16,800 y la última de $12,500. Adams se entregó a la policía luego de que en su contra se giraran cuatro órdenes de arresto en su contra por robo.

El oficial Rodríguez explica que “el señor Adams recibía casas rodantes conocidas como RVs a consignación y él las vendía. Una vez que las vendía, él nunca les daba el dinero a las personas que llevaban sus RVs a que se los vendiera a consignación”, agrega Rodríguez.

No solo no entregaba el dinero de la venta a los dueños de los vehículos, supuestamente tampoco entregaba el título a los nuevos compradores. Lo que ocurres es que “muchas de estas RVs tenían gravámenes y entonces los dueños todavía las debían al banco. Afectaba a una parte, porque muchos de ellos las llevaban para recibir dinero y pagar la totalidad del RV al banco y pues no recibían el dinero y tampoco recibían de regreso su RV. Y por otro lado se quedaban sin el título”, dijo Rodríguez.

“Claudia”, una de las víctimas, trajo su traila a este negocio hace siete meses para que se la vendieran pero asegura nunca recibió el dinero. “Cómo a los 5 meses después de que yo la traje, se vendió. Me dejaron saber y vine a entregar el título pero no lo firmé nada todavía porque no me la habían pagado. Y de ahí ya no obtuve respuesta. Me tenía que un día y que otro día y así me traían y que en una semana estaba listo el cheque pero no me pagaron. No he recibido ni un dólar”, relata la mujer. Ella está decepcionada, pues asegura Adams al parecer vendió su RV en $19,000.

Adams recibió tres cargos por robo a nivel estatal y un cargo por robo en tercer grado, por lo que la fianza total asciende a $17,500.

La policía hace un llamado a la comunidad ante el arresto de Adams. “Personas que hayan hecho un trato con el señor Adams y que estén experimentando una misma situación, que vengan al Departamento de Policía y hagan un reporte”, afirma el portavoz de la Policía de Mission.