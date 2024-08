Robert F. Kennedy Jr. planea dejar la contienda y respaldar a Trump

Robert F. Kennedy Jr. tiene la intención de poner fin a su campaña presidencial independiente y respaldar al expresidente Donald Trump, según dos fuentes familiarizadas con los planes.

Las fuentes advirtieron que las conversaciones están en curso, pero que habrá claridad a finales de la semana. Una de las fuentes dijo que las campañas están trabajando para una aparición conjunta.

La decisión de abandonar pondrá fin a la candidatura de un tercer partido más prominente en la carrera de 2024. Kennedy anunció el martes que dará un discurso de campaña en el que abordará "su camino a seguir", días después de que su compañera de fórmula dijera que la campaña se enfrentaba a una elección entre permanecer en las elecciones de 2024 o retirarse para respaldar a Donald Trump.

La campaña de Kennedy anunció que celebrará el evento en Phoenix el viernes. Trump, por su parte, también tiene previsto celebrar un evento el viernes por la noche, en Glendale, un suburbio de Phoenix.

Nicole Shanahan, compañera de fórmula de Kennedy, dijo el martes que la fórmula está sopesando dos opciones en este momento.

Una de ellas es permanecer en la contienda y "arriesgarse" a una presidencia de Harris-Walz, como lo expresó en una entrevista de podcast, mientras que la otra opción era abandonar la contienda y "unir fuerzas" con Trump.

El compañero de fórmula de Trump, el senador JD Vance de Ohio, dijo a NBC News en una entrevista el miércoles que "ha habido mucha comunicación de ida y vuelta" entre Kennedy y su campaña.

"No he hablado con RFK personalmente, pero sé que ha habido mucha comunicación de ida y vuelta entre RFK, entre la campaña, entre esta campaña", dijo Vance.

"Mire, nuestro argumento para RFK, y lo diré ahora mismo, porque, por supuesto, todavía no se ha retirado, es: si quiere un Partido Demócrata que proteja a los trabajadores estadounidenses y defienda fronteras fuertes, tal vez esté en desacuerdo con los republicanos en cuestiones como la política fiscal, ese partido ya no existe".

Vance también dijo que Trump no prometería un puesto en el gabinete por el apoyo de Kennedy.

TRUMP, ABIERTO A QUE RFK JR. SE SUME A SU GOBIERNO SI ES ELECTO

Y el martes, Trump le dijo a CNN que estaría abierto a que Kennedy se uniera a su gobierno si fuera elegido. Cuando se le preguntó si consideraría ponerlo en la administración si Kennedy lo apoyara y ganara, Trump dijo: "Probablemente lo haría". Agregó: "Me gusta mucho. Lo respeto mucho".

Mary Beth Cahill, asesora principal del Comité Nacional Demócrata, criticó a Kennedy en una declaración: "Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. RFK Jr. fue reclutado por MAGA, financiado por MAGA, y repitió los puntos de conversación de MAGA. Nadie debería sorprenderse si formaliza su relación en un intento de mantener la relevancia".

Trump y Kennedy se conocieron en persona en Milwaukee el mes pasado durante la convención republicana, que tuvo lugar días después del intento de asesinato contra Trump.

"Sé que el presidente ha estado trabajando duro para eso, pero es completamente independiente de si RFK obtiene un puesto en el gabinete", dijo Vance. "Se trata de dar la bienvenida a muchos de esos demócratas que se sienten abandonados por el partido de Kamala Harris".

La presencia de Kennedy en la campaña electoral de 2024 ha sido mínima en las últimas semanas. No ha organizado un evento público patrocinado por la campaña desde principios de julio, y Shanahan no ha sido visto en la campaña en meses. La posición de Kennedy en las encuestas públicas también ha caído.

La campaña se ha enfrentado a una serie de historias perjudiciales, desde acusaciones de manoseo contra Kennedy por parte de una exniñera de la familia hasta la extraña historia de que Kennedy recogió un cadáver de oso al costado de la carretera hace años y lo usó para simular un accidente de bicicleta en el Central Park de Nueva York.

Kennedy no negó específicamente la acusación de manoseo, que surgió en un artículo de Vanity Fair en Julio, durante una entrevista en un podcast, añadió: "No soy un chico de iglesia. No me presento así. He dicho que tuve una juventud muy, muy revoltosa. Dije en mi discurso de presentación que tengo tantos esqueletos en mi armario que si todos pudieran votar, podría postularme para rey del mundo".

"No voy a hacer comentarios al respecto", añadió cuando se le preguntó de nuevo sobre la acusación específica.

Y también enfrenta problemas financieros. La campaña cerró julio con una deuda de casi $3.5 millones, según el informe de financiación de campaña más reciente. Esos documentos también muestran que Shanahan, que ha estado invirtiendo sus propios millones en la campaña, recibió un reembolso de casi un millón de dólares en julio.

El esfuerzo de Kennedy por tener acceso a las papeletas de votación en los 50 estados también se ha topado con un obstáculo.

Recientemente fue descalificado de la votación en el estado de Nueva York, después de que un juez dictaminara que su dirección de domicilio utilizada en las peticiones de firmas no era su lugar de residencia.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News.