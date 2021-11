Propuestas de reforma a nivel local en el Condado Hidalgo

Aquí las propuestas a por reformas en diferentes ciudades.

EDINBURG:



Añadiendo ARTÍCULO XVII, SECCIÓN 14. SUSPENSIÓN DEL CARGO, para que lea como sigue:



1. Un funcionario electo de la Ciudad puede, por mayoría de votos de los miembros del Concejo Municipal, sin incluir al funcionario electo que es el sujeto de la destitución, ser suspendido de su cargo cuando ese funcionario electo sea acusado de un delito grave mientras se desempeñaba como funcionario electo de la ciudad.



2. El funcionario electo contra quien se solicita la destitución tendrá derecho a un aviso razonable de que el asunto de su suspensión será escuchado por el Concejo Municipal y se le permitirá testificar en su propio nombre y presentar cualquier otra evidencia relevante según se determine por la mayoría de los demás miembros del Consejo en dicha reunión del Consejo.



3. El Consejo será el único juez de los motivos que constituyan la suspensión del cargo. El consejo iniciará el proceso para establecer los motivos de suspensión del cargo por moción.



4. Tras una votación de la mayoría de los miembros del Consejo, que no sea el funcionario electo que es el sujeto de la suspensión, que existen motivos que sujetan a dicho funcionario electo a la suspensión de su cargo, el Consejo instruirá al Secretario de la Ciudad que notifique a los electos oficial por escrito de dicha suspensión.



5. Dicha suspensión terminará con:

(A) la desestimación de la acusación.

(B) una condena por un delito que no sea un delito grave

(C) una condena por un delito grave.



6. Esta Sección no se aplicará a las acusaciones por delitos graves que ocurrieron antes de la promulgación de esta sección



PEÑITAS:

Si el Distrito de Prevención y Control del Crimen de la Ciudad de Peñitas debe continuar durante diez años y el impuesto sobre las ventas del distrito de prevención y control del crimen debe continuar durante diez años.

DONNA:

(A) La extensión de los términos de la oficina de el alcalde de la Ciudad de Donna y los consejeros de tres años a los términos de cuatro años.

(B) La extensión de los términos de la oficina de el juez municipal de la Ciudad de Donna de tres años a los términos de cuatro años.