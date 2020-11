Medios: seguidores de Trump en Florida planean marcha el sábado en Washington

MIAMI, Florida - Grupos partidarios del presidente Donald Trump, viajarán del sur de Florida a Washington para expresar el próximo sábado su apoyo al mandatario republicano y su decisión de recurrir ante los tribunales los resultados de las pasadas elecciones por un supuesto fraude en el recuento de votos. Con un millón de votos legítimos, Trump ha reclamado falsamente un intento por "robar" las elecciones.

La marcha contará con la asistencia de unos 250 miembros de la organización ultraderechista Proud Boys, entre estos el presidente de su capítulo de Miami, Enrique Tarrio, quien señaló al diario Sun Sentinel que recela del "excepcionalmente alto" número de votantes contabilizados en estados como Wisconsin, que se decantó finalmente a favor del candidato demócrata, Joe Biden.

Tarrio se refirió también a la "falta de transparencia" con que se desarrolló el conteo de votos durante las pasadas elecciones del 3 de noviembre. No obstante, el líder de este grupo ultraconservador evitó decir que los votos favorables a Biden estaban amañados.

Trump sostiene que los votos se materializaron salidos de la nada y le costaron la derrota en estados como Wisconsin, Michigan y Pensilvania.

Hasta el momento, el republicano no ha logrado presentar pruebas de fraude sistémico y los tribunales ya han desestimado muchas de las demandas civiles presentadas por su equipo.

Abraham López, de la Asamblea Nacional Hispánica, indicó al rotativo que docenas de grupos simpatizantes de Trump respaldan esta marcha en la capital, a la que han denominado "Million MAGA March" o "La Marcha por Trump para el 45".

“La gente votó por los republicanos en la boleta electoral, pero no votó por el presidente Trump.. esa es la realidad”, dijo el funcionario, que es republicano.

"No importa cómo lo llames, mientras que estemos todos al mediodía (del sábado) en Washington", dijo López, para agregar que líderes de otros grupos conservadores de Florida volarán el jueves y viernes a la capital para estar ya preparados.

Otros colectivos que planean su asistencia a la marcha son Stop the Steal, Women for America First, Oath Keepers o Three Percenters.

Para los detractores de esta marcha en respaldo a Trump desde la Freedom Plaza hasta la escalinata de la Corte Suprema, se trata simplemente de un intento desesperado por prolongar el mandato del republicano.

Un estratega republicano detalla el plan del mandatario.

Para López, sin embargo, el mensaje de los republicanos es claro: "Cada voto legal debe contabilizarse y el ilegal desecharse".

El activista agregó que su organización respalda las acciones legales emprendidas por Trump antes de conceder la victoria a Biden.

El número de delegados que tiene asegurados Trump en el Colegio Electoral es 217, muy lejos del mínimo de 270 que se necesitan para ganar las elecciones, mientras que Biden ya superó esa barrera y acumula hasta el momento 290.