Más demócratas piden a Biden que se retire: ¿Logrará recuperar a los escépticos?

A pesar de una semana de paradas de campaña, entrevistas e insistencia en que es el mejor candidato para enfrentar al republicano Donald Trump, el presidente Joe Biden no ha suavizado la presión para que abandone la contienda de 2024.

Biden tiene opciones importantes ante él este fin de semana que podrían marcar la dirección del país y su partido, mientras la nación se dirige hacia las elecciones de noviembre con un Partido Republicano energizado después de la convención de nominación republicana para enviar a Trump de regreso a la Casa Blanca.

El representante Mark Takano, el principal demócrata del Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes, añadió este sábado su nombre a la lista de casi tres docenas de demócratas en el Congreso que dicen que es hora de que Biden abandone la carrera. El californiano llamó a Biden a “pasar la antorcha” a la vicepresidenta Kamala Harris.

Mientras tanto, Harris obtuvo el respaldo de la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, quien dijo a MSNBC este sábado que el vicepresidente está “listo para dar un paso al frente” para unir al partido y enfrentarse a Trump en caso de que Biden decida retirarse. Warren dijo que saber eso “me da mucha esperanza en este momento”.

Se espera que más legisladores hablen en los próximos días. Los donantes han expresado su preocupación. Y una organización que pedía a Biden “pasar la antorcha” planeó una manifestación este sábado frente a la Casa Blanca. Biden ha insistido en que está totalmente de acuerdo.

"No hay alegría en reconocer que no debería ser nuestro candidato en noviembre", dijo el representante demócrata Morgan McGarvey de Kentucky, uno de los demócratas que insta a la salida de Biden de la contienda electoral. "Pero hay mucho en juego en esta elección y no podemos arriesgarnos a que el foco de la campaña sea otro que no sea Donald Trump".

INCERTIDUMBRE PREVIA A LA CONVENCIÓN EN CHICAGO

El enfrentamiento se ha vuelto cada vez más insostenible para el partido y sus líderes, a un mes de la Convención Nacional Demócrata en Chicago que debería ser un momento unificador para nominar a su actual presidente para enfrentar a Trump. En cambio, el partido se encuentra en una encrucijada nunca vista en generaciones.

Está creando una marcada yuxtaposición con los republicanos que, después de años de luchas internas amargas y caóticas sobre Trump, esencialmente han abrazado la toma del Partido Republicano por parte del expresidente, de extrema derecha, a pesar de su condena penal en un caso de dinero secreto y pendiente de acusación penal federal por tratar de anular las elecciones de 2020 antes del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Desde su casa en la playa de Delaware, Biden, de 81 años, se aísla por una infección de COVID, pero también políticamente con un pequeño círculo de familiares y asesores cercanos.

El médico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor, dijo el viernes que el presidente todavía tenía tos seca y ronquera, pero que sus síntomas de COVID habían mejorado.

El equipo del presidente insistió en que está listo para regresar a la campaña la próxima semana para contrarrestar lo que llamó una “visión oscura” expuesta por Trump.

“Juntos, como partido y como país, podemos derrotarlo y lo derrotaremos en las urnas”, dijo Biden en un comunicado el viernes. “Hay mucho en juego y la elección es clara. Juntos ganaremos”.

Pero fuera del enclave de Rehoboth el debate y las pasiones se están intensificando.

Un participante describió una llamada de donación con unas 300 personas el viernes como una pérdida de tiempo, a quien se le concedió el anonimato para discutir la conversación privada. Si bien la persona elogió a Harris, quien habló durante cinco minutos, el resto del tiempo lo ocuparon otros que hicieron a un lado las preocupaciones de los donantes, según el participante.

Los demócratas no sólo están divididos sobre lo que debería hacer Biden, sino que también carecen de consenso sobre cómo elegir un sucesor.

Los demócratas que están presionando para que Biden se vaya no parecen haberse unido en torno a un plan sobre lo que sucedería a continuación, por ahora. Muy pocos legisladores han mencionado a Harris en sus declaraciones, y algunos han dicho que están a favor de un proceso de nominación abierto que arrojaría el respaldo del partido detrás de un nuevo candidato.

Los senadores demócratas Jon Tester, de Montana y Peter Welch, de Vermont pidieron que Biden abandone la contienda y dijeron que estarían a favor de un proceso de nominación abierto en la convención.

“Tenerlo abierto fortalecería a quien sea el nominado final”, dijo Welch en una entrevista con The Associated Press.

Otros demócratas dicen que sería políticamente impensable superar a Harris, la primera mujer vicepresidenta del país, que es negra y del sudeste asiático, y logísticamente inviable con una votación virtual de nominación prevista para principios del próximo mes, antes de que comience la convención demócrata en Chicago el 19 de agosto.

La representante de Minnesota Betty McCollum, que ha pedido a Biden que se haga a un lado, respaldó explícitamente a Harris como reemplazo.

“Para brindarles a los demócratas un camino sólido y viable para ganar la Casa Blanca, hago un llamado al presidente Biden para que libere a sus delegados y capacite a la vicepresidente Harris para que dé un paso al frente y se convierta en el candidato demócrata a la presidencia”, dijo McCollum en su declaración.

No está claro qué más podría hacer el presidente, si es que podría hacer algo, para revertir el rumbo y recuperar a los legisladores y votantes demócratas, que desconfían de su capacidad para derrotar a Trump y cumplir otro mandato después de su vacilante desempeño en el debate del mes pasado.

CRECEN LOS LLAMADOS PARA QUE BIDEN SE RETIRE

Casi dos tercios de los demócratas dicen que Biden debería retirarse de la contienda presidencial y dejar que su partido nomine a un candidato diferente, según una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de AP-NORC, lo que socava drásticamente su afirmación posterior al debate de que los “demócratas promedio” son todavía con él incluso si algunos “grandes nombres” se están volviendo contra él.

Al mismo tiempo, la mayoría de los demócratas cree que Kamala Harris haría un buen trabajo en el primer puesto, según una encuesta separada del Centro AP-NORC de Investigación de Asuntos Públicos.

Biden, que envió una carta desafiante a los demócratas en el Congreso prometiendo permanecer en la carrera, aún no ha visitado el Capitolio para reforzar el apoyo, una ausencia notada por senadores y representantes.

El presidente llevó a cabo una ronda de conversaciones virtuales con varios caucus la semana pasada, algunas de las cuales terminaron mal.

Durante una llamada con el Caucus Hispano del Congreso, un demócrata, el representante Mike Levin de California, le dijo a Biden que debería hacerse a un lado. Durante otra reunión con el Caucus Progresista del Congreso, Biden se puso a la defensiva cuando el representante Jared Huffman de California le pidió que considerara reunirse con los principales líderes del partido sobre el camino a seguir.

Huffman fue uno de los cuatro legisladores demócratas que pidieron el viernes que Biden se hiciera a un lado.

Al mismo tiempo, Biden todavía cuenta con fuertes partidarios. Obtuvo el apoyo del viernes del brazo de campaña del Caucus Hispano del Congreso y cuenta con el respaldo de los líderes del Caucus Negro del Congreso y del Caucus Progresista del Congreso.