MCALLEN
ALCALDE DE MCALLEN
|CANDIDATOS
|VOTOS
|VERÓNICA VELA WHITACRE
|MICHAEL FALLEK
|JAVIER VILLALOBOS
|OTHAL BRAND JR.
|SHAHID RASHID
COMISIONADO DE DISTRITO 1 DE MCALLEN
|CANDIDATOS
|VOTOS
|LUCIA THOMPSON
|ANTONIO AGUIRRE JR.
|TIMOTHY WILKINS
COMISIONADO DE DISTRITO 2 DE MCALLEN
|CANDIDATOS
|VOTOS
|JOAQUÍN ZAMORA
COMISIONADO DE DISTRITO 3 DE MCALLEN
|CANDIDATOS
|VOTOS
|THELMA TÁMEZ
|MARIO REYNA
|OMAR QUINTANILLA
COMISIONADO DE DISTRITO 6 DE MCALLEN
|CANDIDATOS
|VOTOS
|PEPE CABEZA DE VACA
|LAWRENCE ESPARZA
|ANDRÉS SALINAS
|ANDREW PÉREZ
|MAYRA GUTIÉRREZ
PHARR
COMISIONADO LUGAR 2 DE PHARR
|CANDIDATOS
|VOTOS
|DANIELA ZÚÑIGA
|ROBERTO "BOBBY" CARRILLO
COMISIONADO LUGAR 3 DE PHARR
|CANDIDATOS
|VOTOS
|RAMIRO CABALLERO
|ARTEMIO "CHEMO" PALACIOS
COMISIONADO LUGAR 4 DE PHARR
|CANDIDATOS
|VOTOS
|ISIDRO "IZZY" PÉREZ
|DANIEL CHÁVEZ
SAN JUAN
ALCALDE DE SAN JUAN
|CANDIDATOS
|VOTOS
|JESÚS "JESSE" RAMÍREZ
|MARIO GARZA
|PETE GARCÍA
COMISIONADO LUGAR 2 DE SAN JUAN
|CANDIDATOS
|VOTOS
|NETO "COACH" GUAJARDO
|R.C. FLORES
|LAURA MARTÍNEZ
COMISIONADO LUGAR 3 DE SAN JUAN
|CANDIDATOS
|VOTOS
|EDDIE ALANIZ
|ADINA "DINA" SANTILLAN
|NICKIE YBARRA
BROWNSVILLE
COMISIONADO GENERAL LUGAR B
|CANDIDATOS
|VOTOS
|ROSE M. GOWEN
|ERASMO CASTRO
|YURITZI PEÑA
COMISIONADO DE DISTRITO 3 DE BROWNSVILLE
|CANDIDATOS
|VOTOS
|WILLIAM GARZA
|CARLOS ELIZONDO
|ROY DE LOS SANTOS JR.
|JESSICA PUENTE BRADSHAW
COMISIONADO DE DISTRITO 4 DE BROWNSVILLE
|CANDIDATOS
|VOTOS
|ALBERTO VÉLEZ
|BEN NEECE
|JOE VALDEZ
|PEDRO CÁRDENAS
SAN BENITO
COMISIONADO LUGAR 3 DE SAN BENITO
|CANDIDATOS
|VOTOS
|BENJAMÍN "BEN" GONZÁLEZ
|PEDRO A. "PETE" GALVÁN
|JESÚS LOPERENA
COMISIONADO LUGAR 4 DE SAN BENITO
|CANDIDATOS
|VOTOS
|VÍCTOR ELOY ROSAS
|CAROL LYNN SÁNCHEZ
COMBES
ALCALDE DE COMBES
|CANDIDATOS
|VOTOS
|PATRICIO VERDE
|MARK SÁNCHEZ
COMISIONADO DE COMBES
|CANDIDATOS
|VOTOS
|ANN FORBES
|DAVID LONGORIA
|RENÉ ESTRADA
PRIMERA
COMISIONADO DE PRIMERA
|CANDIDATOS
|VOTOS
|ASAEL SAAVEDRA
|DANIEL CORDERO URBINA
|FÉLIX "POKY" SILLER
|CHUCK NAVARRO
|LEONEL ALANIS JR.
|LETICIA BARAJAS
|RUDY GARZA JR.
|RUBÉN BARAJAS
LOS INDIOS
ALCALDE DE LOS INDIOS
|CANDIDATOS
|VOTOS
|JAIME GONZÁLEZ
CONCEJAL LUGAR 1 DE LOS INDIOS
|CANDIDATOS
|VOTOS
|JAIME SÁNCHEZ
CONCEJAL LUGAR 4 DE LOS INDIOS
|CANDIDATOS
|VOTOS
|RICARDO "RICK" GONZÁLEZ
LA GRULLA
ALCALDE DE LA GRULLA
|CANDIDATOS
|VOTOS
|PEDRO A. FLORES
|PATRICIA "PATTY" SOLÍS
COMISIONADO DE LA GRULLA
|CANDIDATOS
|VOTOS
|MERARDO BANDA JR.
|ANDY HERNÁNDEZ
|DOROTHY "DIDI" VILLARREAL
|LORENA "LORI" SOLÍS
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