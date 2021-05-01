Elecciones 2021

Resultados de las elecciones de mayo en el Valle de Texas

Te tenemos los detalles de las contiendas locales más destacadas en el Valle del Río Grande.

Por TELEMUNDO 40

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MCALLEN

ALCALDE DE MCALLEN

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CANDIDATOSVOTOS
VERÓNICA VELA WHITACRE
MICHAEL FALLEK
JAVIER VILLALOBOS
OTHAL BRAND JR.
SHAHID RASHID

COMISIONADO DE DISTRITO 1 DE MCALLEN

CANDIDATOSVOTOS
LUCIA THOMPSON
ANTONIO AGUIRRE JR.
TIMOTHY WILKINS

COMISIONADO DE DISTRITO 2 DE MCALLEN

CANDIDATOSVOTOS
JOAQUÍN ZAMORA

COMISIONADO DE DISTRITO 3 DE MCALLEN

CANDIDATOSVOTOS
THELMA TÁMEZ
MARIO REYNA
OMAR QUINTANILLA

COMISIONADO DE DISTRITO 6 DE MCALLEN

CANDIDATOSVOTOS
PEPE CABEZA DE VACA
LAWRENCE ESPARZA
ANDRÉS SALINAS
ANDREW PÉREZ
MAYRA GUTIÉRREZ

PHARR

COMISIONADO LUGAR 2 DE PHARR

CANDIDATOSVOTOS
DANIELA ZÚÑIGA
ROBERTO "BOBBY" CARRILLO

COMISIONADO LUGAR 3 DE PHARR

CANDIDATOSVOTOS
RAMIRO CABALLERO
ARTEMIO "CHEMO" PALACIOS

COMISIONADO LUGAR 4 DE PHARR

CANDIDATOSVOTOS
ISIDRO "IZZY" PÉREZ
DANIEL CHÁVEZ

SAN JUAN

ALCALDE DE SAN JUAN

CANDIDATOSVOTOS
JESÚS "JESSE" RAMÍREZ
MARIO GARZA
PETE GARCÍA

COMISIONADO LUGAR 2 DE SAN JUAN

CANDIDATOSVOTOS
NETO "COACH" GUAJARDO
R.C. FLORES
LAURA MARTÍNEZ

COMISIONADO LUGAR 3 DE SAN JUAN

CANDIDATOSVOTOS
EDDIE ALANIZ
ADINA "DINA" SANTILLAN
NICKIE YBARRA

BROWNSVILLE

COMISIONADO GENERAL LUGAR B

CANDIDATOSVOTOS
ROSE M. GOWEN
ERASMO CASTRO
YURITZI PEÑA

COMISIONADO DE DISTRITO 3 DE BROWNSVILLE

CANDIDATOSVOTOS
WILLIAM GARZA
CARLOS ELIZONDO
ROY DE LOS SANTOS JR.
JESSICA PUENTE BRADSHAW

COMISIONADO DE DISTRITO 4 DE BROWNSVILLE

CANDIDATOSVOTOS
ALBERTO VÉLEZ
BEN NEECE
JOE VALDEZ
PEDRO CÁRDENAS

SAN BENITO

COMISIONADO LUGAR 3 DE SAN BENITO

CANDIDATOSVOTOS
BENJAMÍN "BEN" GONZÁLEZ
PEDRO A. "PETE" GALVÁN
JESÚS LOPERENA

COMISIONADO LUGAR 4 DE SAN BENITO

CANDIDATOSVOTOS
VÍCTOR ELOY ROSAS
CAROL LYNN SÁNCHEZ

COMBES

ALCALDE DE COMBES

CANDIDATOSVOTOS
PATRICIO VERDE
MARK SÁNCHEZ

COMISIONADO DE COMBES

CANDIDATOSVOTOS
ANN FORBES
DAVID LONGORIA
RENÉ ESTRADA

PRIMERA

COMISIONADO DE PRIMERA

CANDIDATOSVOTOS
ASAEL SAAVEDRA
DANIEL CORDERO URBINA
FÉLIX "POKY" SILLER
CHUCK NAVARRO
LEONEL ALANIS JR.
LETICIA BARAJAS
RUDY GARZA JR.
RUBÉN BARAJAS

LOS INDIOS

ALCALDE DE LOS INDIOS

CANDIDATOSVOTOS
JAIME GONZÁLEZ

CONCEJAL LUGAR 1 DE LOS INDIOS

CANDIDATOSVOTOS
JAIME SÁNCHEZ

CONCEJAL LUGAR 4 DE LOS INDIOS

CANDIDATOSVOTOS
RICARDO "RICK" GONZÁLEZ

LA GRULLA

ALCALDE DE LA GRULLA

CANDIDATOSVOTOS
PEDRO A. FLORES
PATRICIA "PATTY" SOLÍS

COMISIONADO DE LA GRULLA

CANDIDATOSVOTOS
MERARDO BANDA JR.
ANDY HERNÁNDEZ
DOROTHY "DIDI" VILLARREAL
LORENA "LORI" SOLÍS

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