Cuatro precandidatos republicanos debatirán el miércoles en Alabama

El campo de precandidatos en el escenario para el cuarto debate presidencial republicano será el más pequeño hasta el momento.

Cuatro aspirantes participarán en el debate del miércoles por la noche en el Moody Music Hall de la Universidad de Alabama en Tuscaloosa, según el Comité Nacional Republicano.

Estarán Nikki Haley, Chris Christie, Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy.

Para calificar para el cuarto debate, los precandidatos necesitaban al menos un 6% de apoyo en dos encuestas nacionales o un 6% en una encuesta nacional, así como dos encuestas de cuatro de los estados con votación anticipada: Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur.

Todas las encuestas utilizadas para la clasificación deben haber sido aprobadas por el RNC.

Los aspirantes a la Casa Blanca también necesitaban al menos 80,000 donantes únicos, de los cuales al menos 200 provendrían de 20 estados o territorios.

También tuvieron que firmar un compromiso del RNC prometiendo apoyar al eventual candidato del partido.

RON DESANTIS

Inicialmente visto como el principal rival de Donald Trump, DeSantis se ha visto enfrascado en una batalla por un distante segundo lugar detrás del favorito, además de sortear desafíos dentro de su operación.

Durante el fin de semana, varios miembros del personal se separaron del súper PAC que ha estado sosteniendo gran parte de los primeros esfuerzos de DeSantis en los estados. Eso ha sido particularmente cierto en Iowa, donde DeSantis trasladó a parte de su personal de campaña con sede en Florida y donde recientemente cumplió su objetivo de realizar eventos en los 99 condados.

Pero el estado también es la zona cero de la batalla de DeSantis con Trump, quien dijo, mientras ambos hacían campaña en Iowa durante el fin de semana, que la campaña del gobernador de Florida estaba cayendo “como un pájaro muy gravemente herido”.

NIKKI HALEY

Beneficiándose de una mayor atención, así como del giro de la campaña hacia la política exterior después del ataque sorpresa de Hamas el 7 de octubre contra Israel, Haley busca mantener esa tendencia con el cuarto debate.

Podría haber otra oportunidad para que Haley se mezcle con DeSantis. Durante semanas, las campañas han estado intercambiando críticas cada vez más intensas, como la reciente comparación de Haley de que su esfuerzo fue un "incendio de contenedor de basura" en comparación con el de ella.

VIVEK RAMASWAMY

El recién llegado a la política y el candidato republicano más joven ha sido blanco de ataques en el escenario del debate por su falta de experiencia.

Si bien los golpes han ayudado a impulsar las arcas de la campaña de Ramaswamy y su nombre de identificación en el amplio campo republicano, ha luchado por conseguir mucha tracción incluso cuando ha llenado su calendario de campaña con decenas de eventos, particularmente en todo Iowa.

Ramaswamy ha tenido intensos enfrentamientos nocturnos con Haley, y podría haber más el miércoles por la noche. Durante el último debate, Haley llamó “escoria” al empresario luego de que invocara a la hija de Haley durante una crítica a TikTok.

CHRIS CHRISTIE

Christie, el crítico más acérrimo de Trump en la carrera de 2024, se ha presentado como el único republicano dispuesto a enfrentarlo directamente. Sin Trump en los debates, Christie se ha quedado sin su objetivo previsto, pero de todos modos lo ha sacado a relucir.

En septiembre, Christie miró directamente a la cámara y declaró que si Trump sigue saltándose los debates, merecería un nuevo apodo: “Pato Donald”.

QUIEN NO PARTICIPARÁ (OTRA VEZ)

El actual favorito del Partido Republicano, Donald Trump, se saltará su cuarto debate consecutivo. En lugar de ir a Alabama, o celebrar su propio evento de contraprogramación, como lo ha hecho en debates anteriores, Trump realizará un evento de recaudación de fondos de campaña a puertas cerradas en Florida.

Trump ha dicho que renunciará a los debates primarios porque no quiere elevar a sus oponentes menos votados al estar en el escenario con ellos.

Él y su campaña también han pedido al RNC que cancele el resto de los debates y, en cambio, se centre en respaldarlo contra el presidente Joe Biden.

QUIÉNES CALIFICARON PARA DEBATES ANTERIORES PERO NO PARA ESTE

El ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, participó en el primer debate, pero no logró calificar para los siguientes. Después de perderse el segundo debate, dijo que su objetivo era aumentar sus cifras de encuestas al 4% en un estado temprano antes del Día de Acción de Gracias.

Eso no sucedió, pero Hutchinson ha dicho que no debería haber prisa por que los candidatos se retiren, argumentando que los votantes deberían tener muchas opciones cuando comiencen las votaciones en Iowa.

Cuatro días después de apenas calificar para el tercer debate el mes pasado, el senador Tim Scott de Carolina del Sur cerró abruptamente su candidatura, diciendo que los votantes "han sido muy claros al decirme: 'Ahora no, Tim'".

El lunes, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, que no calificó para el tercer debate y no estaba encaminado para el cuarto, suspendió su campaña y condenó "los requisitos del debate en la sede del Comité Nacional Republicano" que, según él, "están nacionalizando el proceso primario". .”

QUIÉN HA ABANDONADO LA CONTIENDA DESDE EL ÚLTIMO DEBATE

