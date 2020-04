Cuba cierra todas sus fronteras vetando vuelos comerciales y embarcaciones

El Gobierno cubano anunció la suspensión de los vuelos comerciales y chárter a la isla y pidió la retirada de las embarcaciones extranjeras de sus aguas territoriales para frenar la expansión del coronavirus, del que suman casi 200 casos diagnosticados en el país y seis fallecidos.

La embajada de EEUU en Cuba alertó a todos los "ciudadanos estadounidenses que se encuentren en la isla a realizar arreglos de inmediato para salir de Cuba en los vuelos comerciales que quedan". El último vuelo es de la aerolínea American Airlines y está programado para las 12:55.

El primer ministro, Manuel Marrero, anunció que la llegada de vuelos procedentes del extranjero constituye "un riesgo para los cubanos". La decisión entra en vigor en 48 horas y llega una semana después de que Cuba cerrara sus fronteras parcialmente, permitiendo solo la entrada a los residentes en el país, que a su llegada debían guardar una cuarentena obligatoria de dos semanas.

Cuba reporta que murió la primera persona nacional que fallece a causa del coronavirus. El hombre habría mostrado los primeros síntomas luego de un viaje a España, de donde supuestamente regreso infectado.

El dirigente cubano reconoció la reducción paulatina de vuelos regulares y chárter en los últimos días, que también ha conllevado un descenso continuo de las personas que llegaban al país. Llama la atención que Marrero dijo que "se le continuará brindando apoyo a las tripulaciones de las naves con viajeros enfermos o cuyas embarcaciones tengan problemas técnicos".

Aunque desde hace una semana ya no podían entrar a Cuba personas no residentes, aún quedan en la isla 20.392 turistas, de los que 13.010 son extranjeros y 7.381 cubanos con residencia en otros países. En los últimos días las embajadas en el país caribeño han exhortado a sus nacionales a abandonar la isla cuanto antes dada la posibilidad de que eventualmente se cerrara el espacio aéreo y ya no pudieran volver a sus lugares de origen.

Los turistas que aún permanecen en Cuba no pueden salir de sus hoteles o alojamientos privados.

Según el Gobierno, la isla se encuentra en una fase pre-epidémica ante la pandemia de coronavirus, allí se han tomado medidas como el cierre de escuelas, la restricción de actividades en sectores no imprescindibles o la suspensión de eventos públicos, aunque aún no se ha decretado confinamiento domiciliario.

Cuba suma casi 200 casos de coronavirus, al menos ocho fallecidos y mantiene a más de 2.900 personas aisladas en instalaciones sanitarias, mientras otras 27.139 se mantienen en vigilancia preventiva en sus hogares, según datos oficiales.