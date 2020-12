Continúan las vacunaciones en el condado Cameron

Tanto la semana pasada como el día de hoy hospitales estuvieron recibiendo cargamentos con vacunas contra el COVID-19.

Desde tempranas horas, el personal se preparó y se organizó para realizar los procedimientos necesarios.

Hasta el día de hoy empleados de la tercera línea estuvieron recibiendo la vacuna.

Por otra parte, había quienes estaban llenando su formulario para un chequeo del cumplimiento de los requisitos necesarios para ser apto a recibirla.

Telemundo 40 obtuvo emotivas declaraciones con respecto a este tema.

“Ha sido muy exhausto, he visto los desafíos que los médicos han pasado, los he visto llorar, he visto su arduo trabajo y dedicación, así que el saber que podemos ofrecerles algo para protegerlos es muy emotivo,” dijo Lisa Aguilar, enfermera de Harlingen Medical Center.

Se espera que pronto lleguen más vacunas en los próximos días para cualquier persona del personal que desee adquirir la vacuna, ya que esta sigue siendo opcional.