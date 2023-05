Condado de Hidalgo emite declaración de desastre por posible oleada de migrantes

EDINBURG.- El juez del Condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, emitió este jueves 11 de mayo una declaración de desastre después de recibir información de funcionarios federales de que grandes grupos de inmigrantes podrían cruzar la frontera al culminar el Título 42.

"He recibido información creíble de funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de que grandes grupos de inmigrantes están sondeando nuestra frontera internacional en busca de puntos de cruce", dijo Cortez. "He decidido declarar esta emergencia como un primer paso para asegurar todos los recursos estatales y federales disponibles para garantizar la salud y la seguridad de nuestros residentes", indicó en un comunicado de prensa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

La declaración de desastre entrará en vigor inmediatamente y durará siete días a menos que la Corte de Comisionados del Condado de Hidalgo extienda la declaración.

Aunque el condado de Hidalgo no tiene autoridad cuando se trata de inmigración, los funcionarios del condado han estado trabajando estrechamente para proporcionar cualquier apoyo que la aplicación de la ley federal y estatal puede requerir. Esto incluye asegurar el perímetro de las operaciones de inmigración y proporcionar otros tipos de apoyo táctico.

El Título 42 expirará el jueves a las 11:00 p.m. hora local.

"La seguridad y la salud de los residentes del Condado de Hidalgo es mi preocupación número uno", dijo Cortez. "He dicho todo el tiempo que me movería rápidamente para ayudar con la seguridad si se me pide. Me lo han pedido".

La declaración dice: "Un aumento en los cruces de migrantes es una preocupación significativa para la seguridad pública y la seguridad, incluyendo pero no limitado al riesgo de lesiones o pérdida de vidas y bienes."a.