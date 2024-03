Experiencia única en tu vida: a simple vista, podrás ver una explosión cósmica

Se espera que en los próximos meses se produzca una rara erupción cósmica en la Vía Láctea: un estallido tan brillante que aparentemente aparecerá una “nueva” estrella durante un breve periodo de tiempo en el cielo nocturno.

El evento, conocido como nova, será una oportunidad única en la vida para observar el cielo para quienes se encuentran en el hemisferio norte, según la NASA, porque los tipos de sistemas estelares en los que ocurren tales explosiones no son comunes en nuestra galaxia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

La erupción estelar tendrá lugar en un sistema llamado T Coronae Borealis, que se encuentra a 3,000 años luz de la Tierra.

Contiene dos estrellas: una estrella muerta, también conocida como “enana blanca”, orbitada de cerca por una gigante roja.

Las gigantes rojas son estrellas moribundas a las que se les está acabando el combustible de hidrógeno en sus núcleos; El sol de nuestro sistema solar eventualmente se convertirá en uno, según la NASA.

En sistemas como T Coronae Borealis, las dos estrellas están tan cerca una de la otra que la materia de la gigante roja se derramará constantemente sobre la superficie de la enana blanca.

Con el tiempo, esto aumentará la presión y el calor, lo que eventualmente desencadenará una erupción.

"A medida que la materia se acumula en la superficie de la enana blanca, se calienta y la presión es cada vez mayor hasta que explota; es una reacción descontrolada", dijo Bradley Schaefer, profesor emérito de física y astronomía en la Universidad Estatal de Luisiana.

Comparó la explosión de la nova con la detonación de una bomba de hidrógeno en el espacio, y agregó que la bola de fuego resultante es esencialmente lo que la gente podrá ver desde la Tierra. (Una nova es diferente de la explosión de una supernova, que ocurre cuando una estrella masiva colapsa y muere).

En su punto máximo, la erupción debería ser visible a simple vista, dijo Schaefer: "Va a ser brillante en el cielo, por lo que será fácilmente visible desde su patio trasero".

Se trata de la primera sonda estadounidense en alunizar en más de 50 años. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Los astrónomos predicen que la explosión de la nova podría ocurrir en cualquier momento entre ahora y septiembre. La última vez que este sistema estelar en particular entró en erupción fue en 1946, dijo Schaefer, y probablemente no ocurrirá otra erupción hasta dentro de 80 años aproximadamente.

Astrónomos de todo el mundo están monitoreando la actividad en el sistema T Coronae Borealis.

Una vez que se detecta una erupción, dijo Schaefer, las mejores y más brillantes vistas probablemente se producirán dentro de las 24 horas, cuando alcance aproximadamente el mismo brillo que la Estrella Polar. El brote puede permanecer visible a simple vista durante un par de días antes de comenzar a desvanecerse.

Incluso después de que se atenúe, los observadores del cielo probablemente podrán detectar la erupción durante aproximadamente una semana usando binoculares, según la NASA.

El sistema T Coronae Borealis normalmente es demasiado tenue para verlo sin ayuda, pero los observadores del cielo pueden encontrar el estallido localizando la constelación Corona Borealis, o la Corona del Norte.

La constelación aparecerá como un pequeño arco semicircular entre las constelaciones más reconocibles de Hércules y Bootes.

Schaefer, que ha realizado una extensa investigación sobre el sistema T Coronae Borealis, dijo que vale la pena intentar echarle un vistazo.

"Este sistema tiene una escala de tiempo de recurrencia inferior a un siglo, pero la mayoría de ellos tienen tiempos de ciclo superiores a 1.000 años aproximadamente", dijo.

En un artículo publicado el año pasado en el Journal for the History of Astronomy, Schaefer descubrió dos erupciones de T Coronae Borealis “perdidas hace mucho tiempo” en registros históricos: una documentada por monjes alemanes en el año 1217 y otra vista por el astrónomo inglés Francis Wollaston en 1787.

"Estos monjes cerca de Augsburgo, Alemania, no sabían qué era en ese momento, pero destacaron la erupción como uno de los dos eventos más importantes del año", dijo Schaefer. "Lo llamaron en latín 'signum mirabile', que se traduce como 'maravilloso presagio'. Se pensaba que era una buena señal".

Pero determinar el momento exacto en el que los observadores del cielo tendrán la oportunidad de ver este “maravilloso presagio” es una tarea complicada.

"Tal vez incluso podría suceder esta noche", dijo Schaefer. "Lo más probable es que sea en los próximos meses y muy probablemente antes de finales del verano".