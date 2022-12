Cómo ver a Marte y la Luna llevar a cabo un acto de desaparición celestial

Los Ángeles.- Marte y la Luna ocuparán el centro del escenario el miércoles por la noche para un raro acto de desaparición planetaria.

La órbita de la Luna la posicionará frente a Marte, bloqueando la vista del Planeta Rojo desde la Tierra. La ocultación hecha posible por una Luna llena en el lugar correcto en el momento correcto durará hasta una hora en algunos lugares y solo unos minutos en otros.

Así que querrás estar listo después de la puesta del sol.

Mire hacia el cielo sobre el sur de California, alrededor de las 6:30 p.m., Marte reaparecerá alrededor de las 7:30 p.m., pero podría ser difícil de ver a simple vista debido al brillo de la Luna llena.

También puede ver una transmisión en vivo aquí, gracias al Observatorio Griffith.

Se pronostica cielo parcialmente nublado.

Para obtener la mejor vista, busque un lugar sin obstrucciones del horizonte oriental. Marte estará a la izquierda o abajo, a la izquierda de la Luna. Es posible que se necesiten binoculares o un telescopio para ver bien mientras la Luna baila frente a Marte.

Marte se encuentra actualmente en oposición, formando una línea recta con la Tierra y el sol. Esa formación, que ocurre cada 26 meses, hace que sea más fácil de ver en el cielo nocturno.

