Raro eclipse solar de “anillo de fuego” atravesará EEUU este sábado: estas son las horas claves

Millones de personas en Estados Unidos tendrán la oportunidad de ver este sábado un espectacular eclipse solar anular, conocido como "anillo de fuego".

Te tendremos una cobertura especial en este artículo el sábado de 11a.m. CT a 12:30 p.m. CT. Lo podrás ver en el reproductor de video de arriba.

Según la trayectoria, el eclipse se podrá ver completamente desde Oregon a las 9:18 a.m. hasta San Antonio, Texas a las 11:54 a.m. Otras zonas del país lo podrán ver en menor visibilidad.

Si te pierdes este fenómeno natural, el próximo eclipse solar anular que se verá en Estados Unidos será en febrero de 2046.

¿QUÉ ES UN ECLIPSE SOLAR ANULAR Y POR QUÉ SE LE LLAMA "ANILLO DE FUEGO"?

Según la NASA, este fenómeno ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra mientras está en su punto más alejado de la Tierra.

"Debido a que la Luna está más alejada de la Tierra, parece más pequeña que el Sol y no cubre completamente la estrella. Esto crea un efecto de “anillo de fuego” en el cielo”, explica la NASA.

Aquí te explicamos sobre este fenómeno que ocurrirá este 14 de octubre.

HORAS IMPORTANTES PARA VER EL ECLIPSE

Los observadores del cielo en Oregon podrán ver el inicio de un eclipse parcial a las 8:06 a. m. PT.

El periodo de anularidad, en el que el efecto “anillo de fuego” es visible, durará unos 5 minutos. Durante ese tiempo, el punto de máxima cobertura para las personas en Eugene, Oregon, ocurrirá a las 9:18 a. m. PT.

La cobertura máxima será a las 9:20 a.m. PT en Alturas, California; a las 9:23 a.m. PT en Battle Mountain, Nevada; a las 10:28 a.m. MT en Richfield, Utah; a las 10:35 a.m. MT en Albuquerque, Nuevo México; y las 11:54 a.m. CT en San Antonio, Texas.

¿QUÉ NO DEBES HACER DURANTE EL ECLIPSE?

Hay una recomendación clave: no es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada para la observación solar.

“Ver cualquier parte del Sol brillante a través de la lente de una cámara, binoculares o un telescopio sin un filtro solar especial asegurado en la parte frontal de la óptica provocará instantáneamente lesiones oculares graves”, advierte la NASA.

Lo ideal es observar el eclipse a través de gafas solares seguras o un visor solar portátil seguro en todo momento.

De acuerdo con expertos en optometría, ver un eclipse solar es una experiencia memorable, pero mirar directamente al Sol puede dañar gravemente tus ojos, aunque sea por poco tiempo.

“Las gafas para un eclipse no son gafas de sol normales. Las gafas de sol normales, por muy oscuras que sean, no son seguras para ver el Sol”, indica la NASA.

Incluso, antes de comprar las gafas para ver el eclipse solar anular, las personas deben asegurarse de que compran las que cumplen con la norma internacional ISO 12312-2.