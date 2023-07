Centros para resguardarse del calor en la ciudad de McAllen

La ciudad de McAllen ofrece varios lugares de resguardo para quienes necesitan cuidarse de las bajas temperaturas en distintas áreas de la ciudad.

Los centros comunitarios de McAllen están abiertos para que tome asiento, acceder a WIFI o recargar teléfonos.

Centro Comunitario Lark

2601 Lark Ave, McAllen, TX

Lunes a Jueves

8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Viernes

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

(956) 681 - 3340

Las Palmas Community Center

1921 N 25th St, McAllen, TX

Lunes a Jueves

8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Viernes

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

(956) 681 - 3350

Palm View Community Center

3401 Jordan Rd W, McAllen, TX

Lunes a Jueves

8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Viernes

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

(956) 681 - 3360