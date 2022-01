Cambio de horarios en planteles educativos ante el próximo frente frío

Aquí un listado de los distritos escolares que emitierón comunicados al respecto.

-Brownsville ISD

Escuela Primaria: 9:00 AM

Escuela Secundaria: 8:40 AM

Preparatorias: 9:45 AM

-San Perlita ISD

-Mercedes ISD

-Vanguard Academy

Dependiendo el distrito escolar al que asista su hijo, puede ingresar a la página web que corresponde a cada uno de ellos para más informes y los horarios o cambios de asistencia correspondientes.

Por otro lado, se le recomienda a los padres estar pendientes de cualquier alerta vía telefónica ó internet.