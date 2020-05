Tasa de desempleo se dispara a 15.5 por ciento debido a la pandemia en California

La tasa de desempleo de California se disparó a 15.5% en abril, ya que el estado más poblado de la nación perdió 2.3 millones de empleos debido a la pandemia de coronavirus que provocó el cierre de la mayoría de las empresas.

La tasa de desempleo del estado aumentó 10.2 puntos porcentuales desde marzo, el mayor aumento de un mes desde 1976, cuando el estado comenzó a usar su fórmula actual para medir la pérdida de empleos.

Rompió el récord establecido en marzo. Y muestra, solo un mes después de que la pandemia se apoderó, que California ya había superado la tasa de desempleo del 12.3% que alcanzó durante la Gran Recesión hace una década.

Aún así, los números publicados el viernes por el Departamento de Desarrollo de Empleo de California solo cuentan parte de la historia. El informe se basa en una encuesta realizada la semana del 12 de abril. Muchos más han perdido sus empleos desde entonces, y el departamento informó que 5,1 millones de personas han solicitado beneficios de desempleo desde marzo.

El aumento de las reclamaciones ha agotado el fondo fiduciario de desempleo del estado, obligándolo a pedir prestados miles de millones de dólares al gobierno federal. La directora del departamento, Sharon Hilliard, dijo que la agencia se está preparando para contratar a 1,800 personas adicionales para manejar los reclamos. Pero dijo que para responder a todas las llamadas telefónicas del departamento, necesitaría un personal de 28,000 empleados a tiempo completo trabajando de 8 a.m. a 8 p.m. siete días a la semana.

Melanie Hern no ha recibido dinero por desempleo a pesar de que perdió su trabajo como camarera hace más de dos meses.

El joven de 28 años ha estado llamando a la agencia de California abrumado con solicitudes de desempleo todos los días, pero a menudo se pone en espera o se cuelga. Dijo que la agencia le pidió por última vez que verificara su identidad hace cinco semanas, pero no ha recibido respuesta incluso después de enviar lo solicitado.

Hern indicó que recurrió a préstamos de fondos de su familia, y su novio intervino para pagar la mayoría de sus facturas.

"Me estoy endeudando porque tengo que retrasar mis facturas tanto como puedo con la esperanza de obtener el desempleo", dijo. Ella dijo que se había resistido a verificar cuánto debía: "Es una de esas cosas en las que dejé de buscar porque te enferma un poco el estómago".

La residente de Folsom dijo que planea regresar a trabajar la próxima semana en un restaurante.

Pero ella dijo "eso no va a compensar los dos meses y medio que he estado sin trabajo" y los beneficios de desempleo que no han llegado.

Han sido historias similares en California. El jueves, los legisladores estatales expresaron la frustración de sus electores a Hilliard durante una audiencia pública.

"Entiendo que hay una carga de trabajo sin precedentes, pero creo que el gobierno puede hacerlo mejor y tiene que hacerlo mejor en este momento", dijo el asambleísta David Chiu, demócrata de San Francisco. "Nunca hemos escuchado el tipo de sufrimiento que las personas están experimentando en este momento".

Hilliard dijo que estaba de acuerdo con Chiu en que los retrasos "no son aceptables".

"Estamos trabajando arduamente para asegurarnos de abordar todas las inquietudes lo más rápido posible", dijo.

Mia Foster, de 37 años, vive en Elk Grove con su esposo y sus tres hijos. Fue despedida de su trabajo proporcionando servicios de TI a clínicas de salud. Ella dijo que le tomó cinco semanas obtener sus beneficios de desempleo. Ella dijo que tenía que racionar la comida con sus hijos para que durara más.

"Al principio pensé que estaba bien", dijo. "Pero después de una o dos semanas, realmente te afecta mentalmente".