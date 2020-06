Newsom insta a residentes que tomen precauciones contra el virus

CALIFORNIA- Al señalar los recientes aumentos en los casos de coronavirus en todo el estado, la tasa de personas que dieron positivo y las hospitalizaciones, el gobernador Gavin Newsom hizo una súplica casi parental a los residentes el miércoles, exigiendo que usen máscaras y tomen precauciones para detener la propagación del virus.

También entregó una advertencia a los condados individuales que no cumplen con los requisitos de salud, diciendo que aquellos que se quedan cortos perderán fondos del estado.

"No podemos apoyar los malos comportamientos, pero queremos alentar y apoyar el buen comportamiento", dijo Newsom. "Y si los condados simplemente van a (infringir) las reglas y regulaciones que atestiguaron, la información que pusieron en línea y dijo: 'Aceptamos este criterio' ... Si deciden, 'bueno, ya sabes qué , a pesar de que los números están subiendo, hemos terminado, hemos entendido esto, solo vamos a ... descartar estas nuevas reglas y regulaciones ", vamos a adjuntar algunas consideraciones, algunas consecuencias a eso. Hay $2.5 mil millones en este presupuesto que simplemente no fluirán a los condados que hacen eso ”.

Dijo que no anticipa tomar tales medidas, insistiendo en que los funcionarios de salud de todo el estado han cooperado y han hecho todo lo posible para implementar regulaciones para controlar el virus, hasta el punto de que algunos, incluida la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, han estado recibiendo amenazas de muerte.

Pero dijo que el estado no tolerará condados que son lentos en hacer cumplir las regulaciones de salud, y señaló que los fondos estatales se distribuirán mensualmente, no anualmente, para que el estado pueda garantizar el cumplimiento continuo de las restricciones de salud.

En su discurso televisado de aproximadamente 40 minutos, Newsom tomó un tono casi paternal al dirigirse a los residentes sobre asumir la responsabilidad personal de detener la propagación del virus, hasta el punto de publicar un cuadro sobre la forma correcta de lavarse las manos.

"Lavarse las manos no es solo poner sus malditas manos, perdonar mi lenguaje, debajo del grifo por dos segundos y decirlo un día", dijo. “Todos hemos visto eso. Muchos lo han hecho ... pero en esta pandemia, vamos. Podemos hacer un poco más y un poco mejor ".

También volvió a enfatizar su mandato estatal para que los residentes usen máscaras en la mayoría de las situaciones fuera del hogar como una forma de prevenir la transmisión del virus a otros. Y entregó un mensaje a los jóvenes residentes que pueden no sentirse vulnerables al virus.

"No eres invencible por COVID-19", dijo, "al contrario, esta es una enfermedad que se propaga fácilmente, se propaga muy fácilmente. Y si no estás (preocupado) por ti mismo porque dices: 'Tengo esto, soy fuerte, soy joven, estoy sano, no te preocupes por mí, soy duro', bueno considerar a los demás. No me importa cuál sea tu tendencia política. No me importa cuál sea tu experiencia. Todos necesitan ser amados y todos aman. ¿Sabes que? Todos se preocupan por alguien y por alguien más. Si ese es el caso, demuéstralo. Pruébalo. Protege a los demás con una cubierta para la cara ".

El estado estableció un récord de 7.149 nuevos casos confirmados el martes. El número total de muertes es de 5.632, un aumento de 52 desde el lunes.

Newsom señaló el miércoles que, si bien algunos pueden atribuir el salto a un aumento en las pruebas, otros marcadores clave en el estado también están en aumento. Dijo que el promedio más reciente de 14 días de personas que dieron positivo para el virus en todo el estado en general es del 5,1%, frente al 4,6% a principios de este mes, y el promedio de los últimos siete días es de hasta el 5,6%.

Newsom también dijo que el número de personas hospitalizadas en todo el estado debido al virus aumentó en un 29% en las últimas dos semanas, mientras que el número de pacientes en la UCI aumentó un 18%.

Dijo que los aumentos se correlacionan directamente con los esfuerzos para reabrir la economía que comenzó hace aproximadamente un mes, combinados con protestas masivas en todo el estado contra la brutalidad policial y un aumento en las personas que probablemente se sientan más cómodas y tengan reuniones familiares en sus hogares.

“No soy ingenuo. La gente se está mezclando y eso está aumentando la propagación de este virus '', dijo. “No debería sorprender a nadie. No solo a medida que reabrimos nuestra economía, sino que comenzamos a reabrir nuestros hogares y comenzamos a volver a nuestras viejas costumbres y viejos hábitos, la consecuencia es que estamos propagando este virus. Y nos corresponde a nosotros reconocer eso. ... Son nuestros comportamientos los que llevan a estos números y estamos poniendo en riesgo la vida de las personas".