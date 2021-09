“Gritaba que le había robado a su hijo”: madre cuenta cómo hizo para evitar el secuestro de su niña

CALIFORNIA - Una familia de Modesto asegura que sigue temblando de miedo luego que una mujer intentara secuestrar a su hija de 3 años y hasta los amenazara de muerte.

Dalila Zavala, contó a Noticias California que su pequeña Citlaly estaba jugando con una pelota frente a su casa cuando una mujer se acercó y empezó a decir que le habían "robado a su hijo".

"Gritaba y gritaba que era su hijo y no es niño, es niña mi hija y en ese momento me la quería quitar", dijo la mujer.

Casualmente, su hermano iba llegando a la vivienda y aprovechó de proteger a la niña. Mientras tanto, la madre entró a la casa para llamar a la policía.

"Si se la hubiera llevado, me vuelvo loca, al no ver a mi hija. Si yo hubiera estado sola, si no llega mi hermano y mis papás, me imagino que sí me la quita a mí porque yo estaba sola", dijo la madre de la pequeña.

Dalila Zavala le tomó fotos a la mujer y su camioneta, imágenes que usaron las autoridades para detener a una sospechosa, identificada como Crystal Melara, de 32 años. Enfrenta cargos de intento de secuestro.

Y aunque la mujer fue detenida, la familia se quedó muy preocupada.

"Nos amenazó de muerte, que iba a regresar con pistola para matarnos. A mí me tomó fotos con la niña, le tomó fotos a mi camioneta", dijo Rafael Zavala, tío de la pequeña, quien agregó que tiene miedo que la familia de la mujer "quiera agarrar algo contra nosotros".

La familia asegura que desde este incidente no han podido dormir y ya instalaron cámaras de seguridad por toda la casa. Además, pidieron a la ciudad de Modesto que les permitiera instalar una cerca de seis pies en la vivienda y esta fue aprobada.