Apuñalado en la cara y el cuerpo: el sangriento final de narco mexicano en EEUU

Un supuesto líder de la mafia mexicana que pagaba una condena a cadena perpetua y a quien el gobierno federal acusó de dirigir operaciones de pandillas callejeras desde la prisión más segura de California fue asesinado por otros dos reclusos, dijeron el jueves funcionarios.

Danny Roman, de 64 años, fue asesinado el miércoles en el Centro de Tratamiento de Abuso de Sustancias en la Prisión Estatal de Corcoran, al norte de California, informó la portavoz del departamento de correccionales, Terri Hardy.

Román fue declarado muerto por múltiples puñaladas en la cara y el cuerpo minutos después de que las autoridades dijeron que fue agredido por dos compañeros de prisión, Raúl Alvarado y Edward Cisneros.

Hardy no informó si los sospechosos son miembros de la misma o de una pandilla rival.

"Si esto no fue un golpe de la mafia mexicana, entonces la represalia por haber golpeado a uno de sus miembros será significativa", dijo el investigador retirado de la banda de prisioneros Matthew Buechner. "Por lo tanto, por la seguridad de todos los demás reclusos, no se debe minimizar la muerte de Roman, pero espero que haya sido una limpieza interna o habrá mucho más derramamiento de sangre".

Sus presuntos agresores, Cisneros, de 31 años, y Alvarado, de 47, están recluidos en aislamiento durante la investigación. Las autoridades dijeron que se recuperaron dos armas punzantes.

Ambos hombres están cumpliendo cadena perpetua, Cisneros por un intento de asesinato en primer grado en el condado de San Bernardino y Alvarado por un asesinato en segundo grado en el condado de Los Ángeles.

El presunto jefe narcotraficante cumplía cadena perpetua por asesinato en primer grado en el condado de Los Angeles.

Los fiscales federales acusaron en 2012 a más de dos docenas de personas de conspiración de crimen organizado, alegando que estaban involucrados con pandillas del sur de Los Ángeles controladas por Román desde la prisión estatal súper máxima de Pelican Bay.

Román no fue acusado, pero los fiscales dijeron que controlaba una docena de pandillas, incluida una que extorsionaba a vendedores en una reunión de intercambio y otra que apuntaba a estudiantes de la Universidad del Sur de California en el tráfico de drogas, asesinatos y robos.

Alegaron que Roman pasaba órdenes a su hija y yerno, quienes a su vez dirigían a miembros de pandillas.

Los investigadores dijeron que Vianna Roman usó un lenguaje codificado para dar información a su padre y obtener instrucciones de él durante las visitas a la prisión en el extremo noroeste de California. Luego los pasaría a miembros de la pandilla callejera de Harpys, quienes, según los fiscales, supervisaron los crímenes tanto en su propio territorio como en el área más amplia que Roman controlaba. Eso incluía recaudar "pagos de impuestos" de pandillas latinas bajo su control, dijeron los fiscales.

Su hija fue sentenciada en 2015 a 15 años en una prisión federal, culminando una investigación que las autoridades federales denominaron "Operación Imperio Romano".

Thom Mrozek, portavoz de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Los Ángeles, declinó hacer comentarios sobre la muerte de Roman. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Kings también rechazó hacer comentarios.