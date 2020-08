Extienden beneficio por desempleo en California

CALIFORNIA- El gobierno de California aprobó ampliar los beneficios por desempleo para quienes no tengan trabajo a causa de la pandemia o por otros motivos.

Y se trata de millones de californianos en necesidad de ayuda, la mayoría latinos, quienes desde esta semana ya no reciben los $600 del alivio federal.

“Yo tengo el apoyo de mi hijo también, a él le están dando desempleo”, comentó María Zamora, una de las más de 7 millones de personas que en California, han quedado desempleadas a causa de la pandemia de COVID-19.

“Entre los dos nos acoplamos para lo que son los gastos de cada mes”, agregó.

El estado de California incrementó en 20 semanas adicionales, la extensión federal estatal (Fed-Ed, por sus siglas en inglés), para quienes hayan agotado sus beneficios del seguro de desempleo regular, ese que le llega a una persona si perdió su trabajo antes de la pandemia o por motivos ajenos al COVID-19.

Serán en total 59 semanas de beneficios para quienes están en desempleo regular y 46 semanas a quienes reciben asistencia por desempleo por la pandemia, como María.

“Yo que más quisiera regresar a mi trabajo, pero por lo que yo veo no lo creo, pronto no lo creo. Yo ya he intentado y metido aplicaciones y no he encontrado”, comentó Zamora.

Aprueban otra ayuda de 1,200 dólares

Las personas que solicitan la extensión del desempleo regular, deben cumplir con estos requisitos:

Tener una solicitud de Seguro de Desempleo (UI) que comenzó el 19 de mayo de 2019 o después de esa fecha.

Haber agotado todos los beneficios de su solicitud del UI y de la extensión de la Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia, o su solicitud ha expirado.

No es elegible para una nueva solicitud del UI en California o en algún otro estado.

Cumple con los requisitos y no ha perdido su elegibilidad.

Ganó ingresos suficientes en el período reglamentario de su solicitud del UI regular.

En el caso de la asistencia por la pandemia, califican aquellos que no cumplan con los requisitos anteriores, pero hayan sido afectados por la pandemia, entre ellos:

Dueños de negocios.

Personas que trabajan por cuenta propia.

Contratistas independientes.

Personas con un historial de trabajo limitado.

Personas que han agotados todos sus beneficios regulares del desempleo, así como cualquier extensión de beneficios.

Personas que están cumpliendo semanas de castigos por haber hecho una declaración falsa en su solicitud regular del desempleo regular.

Según el centro de investigaciones Pew, la tasa de desempleo de los latinos creció 4.8 en febrero a un 18.5 en abril y cayó a un 14.5 en junio. Y es la mujer latina, la más afectada con un crecimiento de un 5.5% a un 20.5% entre febrero y abril.

Kevin Faulconer busca aliviar a los negacios afectados durante la pandemia del coronavirus.

“Tengo ya dos meses sin trabajar”, dijo Zamora.

Seis de cada 10 latinos en Estados Unidos dijeron que en su casa, al menos una persona o perdió el empleo o le quitaro horas de trabajo.

“Yo les pediría a ellos que se pongan en nuestros zapatos para que vean que nos está afectando para nosotros que no tenemos suficientes ingresos”, comentó Zamora.

Ayuda para inquilinos

El 72% de los latinos encuestados dijeron que apoyan la extensión de los $600 del gobierno federal del programa después del 31 de julio.

El Congreso aún no ha aprobado la cantidad exacta cómo parte de un nuevo alivio económico, por lo cual el estado de California extendió tanto los beneficios del desempleo regular como los de asistencia por la pandemia, hasta finales del año, pero éste último apoyo, no podrá ser adquirido después del 26 de diciembre.

Según el departamento de Desarrollo de Empleo de California, una vez que el gobierno federal apruebe los $600 u otra cantidad, se tendrá acceso a ese beneficio en carácter retroactivo, mientras tanto, sólo se contará con los beneficios por desempleo o asistencia a la pandemia.

Minorías del distrito 4 se verán beneficiadas