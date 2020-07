Estudio: hay mayor riesgo de que venga un fuerte terremoto en la Falla de San Andrés

Los terremotos de Ridgecrest en 2019 pueden haber aumentado las posibilidades de un terremoto a lo largo de la falla de San Andrés con una magnitud de 7.5 o más en los próximos 12 meses, según un estudio publicado el lunes en el Boletín de la Sociedad Sismológica de América.

El Los Angeles Times informó sobre los hallazgos de que hay un 2.3% de posibilidades de un gran terremoto en la falla Garlock, que se extiende a lo largo del borde norte del desierto de Mojave, en el próximo año. Eso aumenta la probabilidad de una gran sacudida en la falla más grande de San Andrés a 1.15%.

Es probable que no valga la pena preocuparse por esas bajas probabilidades debido a las preocupaciones más apremiantes de la pandemia de COVID-19, sin embargo, los números se traducen en casi el triple de las probabilidades de un gran terremoto en San Andrés, dijo uno de los coautores del estudio a The Times.

Ross Stein, un científico sísmico emérito del Servicio Geológico de EEUU y profesor adjunto de geofísica en la Universidad de Stanford, le dijo al periódico que si la falla se rompe, la probabilidad de un gran terremoto a lo largo de la falla de San Andrés podría ser incluso desigual.

"Ahora, puedes pensar que el terremoto de Ridgecrest está tan lejos del Gran Los Ángeles... que es casi inofensivo", dijo Stein al Times.

“Pero el problema es que ... el terremoto de Ridgecrest acercó la falla de Garlock a la ruptura. Si esa falla se rompe, y se encuentra a unas 25 millas del San Andrés, entonces hay una alta probabilidad, tal vez un disparo de 50/50, de que se rompa inmediatamente en el San Andrés".

Un terremoto hipotético de magnitud 7.8 en San Andrés podría causar más de 1,800 muertes, herir a 5,000, desplazar de 500,000 a 1 millón de personas de sus hogares y paralizar la región económicamente por una generación, informó The Times.

Sismólogos aseguran el “Gran Terremoto” podría sentirse en cualquier momento.

Un terremoto de esa magnitud produciría 45 veces más energía que el terremoto de Northridge de magnitud 6.7 de 1994.

Otro sismólogo, no involucrado en el estudio, dijo que sus conclusiones no están confirmadas. "Es una ciencia realmente interesante, y me gusta la forma en que han podido aumentar la complejidad de cómo modelan", dijo Lucy Jones al periódico. “Eso es un avance real. Pero aún no está probado".

Sin embargo, incluso Jones dijo que los funcionarios de California deberían estar preparados y estar atentos a la acción en la falla de Garlock.

La serie de terremotos en Ridgecrest en 2019 culminó en el mayor evento sísmico en el estado desde el terremoto de la Mina Hector de magnitud 7.1 de 1999, según un resumen del informe.

Mira cuál podría ser el temido resultado de años y años de tensión acumulada.

La actividad de Ridgecrest "produjo perturbaciones de estrés significativas en las redes de fallas cercanas, especialmente a lo largo del segmento de fallas de Garlock inmediatamente al suroeste de la ruptura de Ridgecrest 2019", según ese breve resumen.

La pregunta es si ese estrés pudo haber comenzado una cadena de eventos que podrían resultar en una devastación generalizada a lo largo de la falla de San Andreas que no se había visto desde 1857, señaló The Times.

Hace un año, el Servicio Geológico de EEUU, la principal agencia científica de terremotos del país, calculó que había una posibilidad extremadamente remota de que los terremotos de Ridgecrest desencadenaran a San Andrés, informó el periódico.