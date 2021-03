Despiden a policía de California que “disparó y mató a un hombre desarmado”

MODESTO, California- El Departamento de Policía de Modesto informó el despido de uno de sus agentes tras haber disparado mortalmente a un hombre que estaba desarmado en el reporte de una llamada al 911 a finales del año pasado.

Según un comunicado de la Policía, "la conducta y el uso de fuerza letal por parte del oficial Joseph Lamantia violaron las políticas, los procedimientos y la capacitación del Departamento de Policía de Modesto, lo que resultó en una recomendación para rescindir el empleo del oficial Lamantia en la ciudad de Modesto".

El 29 de diciembre, alrededor de las 11:30 a.m., los oficiales fueron llamados a la cuadra 2300 de Woodland Avenue después de recibir una llamada de una mujer que dijo que su hermano, Trevor Seever, de 29 años, compró un arma y estaba haciendo amenazas.

El oficial Lamantia, encontró a Seever cerca de The Church of the Brethren, en Woodland Avenue. Poco después de ser localizado, la Policía dice que el oficial Lamantia le disparó a Seever.

Seever fue llevado a un hospital donde murió a causa de sus heridas. Ningún oficial resultó herido en el tiroteo.

La Policía dice que no se encontró un arma durante un registro de la escena.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Stanislaus está llevando a cabo una investigación separada sobre el tiroteo. Según el departamento de policía, la fiscal de distrito Birgit Fladager presentó cargos contra Lamantia de homicidio voluntario.