Comunidad se une para ayudar a vendedor de tamales de 94 años

La comunidad de Santa Ana se ha unido para ayudar a un vendedor de tamales de 94 años que también está discapacitado.

El inmigrante, José Villa, que a pesar de su edad, la discapacidad para caminar y una silla de ruedas que apenas se mueve, nunca se dio por vencido para salir a vender tamales.

La rutina de “Don Joel” , como lo conocen los vecinos, le cambió la vida de un día para otro colmado de donativos monetarios.

Una persona le dio $5,000, uno de los primeros donativos que recibió después que Kenia Barragán se encontró el domingo pasado a un hombre de 94 años en silla de ruedas, vendiendo tamales en un esquina de Santa Ana.

“[La buena samaritana] Me regaló $5 dólares y me dijo ‘ oiga ¿ya comió?’ Le dije no. ¿No quiere que le traiga una torta? Le dije no. No se preocupe, ahorita se la voy a traer”, dijo Don Joel.

Pero, la buena samaritana, no solo le trajo su torta ahogada a este vendedor de tamales. También contó su historia en las redes sociales y abrió una cuenta GoFundMe en su nombre.

“A veces es nomás tomar un poquito de tu tiempo y conocer su historia y lo más que pude hacer fue compartirla para que mas gente le puedan ayudar”, señaló Barragán.

En tres dias la cuenta ha recaudado más de $60,000 dólares a nombre de Don Joel, un inmigrante de Acapulo que ha salido a trabajar para no convertirse en carga económica para su hija.

“[La gente] está ofreciéndome tanto y su dinero. Yo quise llorar más bien, porque dice me siento mal que me estén dando”, dijo Villa.

La silla de ruedas en la que sale tiene ocho años, está desintegrándose, oxidándose y sus ruedas no giran. Pero eso no lo detuvo.

“Yo nomás quiero ayudarle a alguien. Yo pienso que a los 94 años el se merece algo bueno, que la pase bien en su vida”, agregó la buena samaritana.

Don Joel quiso dar unas palabras para aquellos que sin conocerlo le cambiaron la vida en un instante.

“Tratar de ayudarme como me encuentro, les agradezco, y a la gente que está haciendo eso le agradezco, y que a todos les vaya bien”, dijo Don Joel.

Una organización local de Santa Ana ya le ofreció una silla de ruedas usada por ahora, y la hija le informó a Telemundo 52 que este martes iban a recogerla.