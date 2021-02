California investiga acusaciones contra laboratorio COVID-19

El Departamento de Salud Pública de California está investigando las acusaciones por mala gestión e incompetencia, incluidos informes de trabajadores durmiendo en horario laboral, dentro del nuevo laboratorio de pruebas COVID-19 del Estado.

Los documentos internos del laboratorio administrado por PerkinElmer al norte de Los Ángeles detallan supuestos problemas como la contaminación causando pruebas no concluyentes, muestras intercambiadas y resultados inexactos enviados a los pacientes, según registros obtenidos por CBS13 TV en Sacramento.

Según el informe, hay documentos que revelan que algunos empleados que manipulan muestras de pacientes no tenían licencia y no estaban capacitados adecuadamente.

La estación de noticias entrevistó a empleados de laboratorio actuales y anteriores que afirman haber encontrado hisopos de prueba de COVID-19 en los baños y que presenciaron cómo los técnicos se quedaban dormidos mientras procesaban muestras para las pruebas.

La senadora estatal republicana Melissa Meléndez mediante un comunicado en el que pide una investigación, calificó las acusaciones como "preocupantes y francamente vergonzosas".

“Millones de californianos confían en la precisión de estas pruebas. El maltrato de las muestras de prueba de COVID pone en peligro la salud y la seguridad de más de 40 millones de californianos ”, dijo Meléndez, vicepresidente del Comité de Salud del Senado.

"El estado se está tomando esto muy en serio y estamos investigando las acusaciones", dijo el lunes a los legisladores Tomás Aragon, director del departamento de salud de California, sin responder a ninguna acusación específica ni ofrecer un cronograma para la investigación.

PerkinElmer es contratado por el Estado para procesar hasta 150,000 pruebas de coronavirus diariamente desde marzo en el laboratorio de Santa Clarita, al norte de Los Ángeles. Pero los registros indican que la instalación actualmente está procesando un promedio de menos de 20,000 pruebas diarias mientras se le paga una tarifa contratada por 100,000 pruebas por día, informó CBS13.

La estación de noticias informó en noviembre que la tasa de pruebas no concluyentes de las instalaciones de PerkinElmer fue siete veces mayor que la de los otros 22 laboratorios estatales COVID-19 combinados.

Después de que se emitieron esos informes, un denunciante se puso en contacto con CBS13 para alegar que el alto número continuo de resultados no concluyentes no se debió a una reacción química o una prueba particularmente sensible, sino a la incompetencia del trabajador.

Varios documentos internos indican errores, incluidas muestras intercambiadas, que llevaron a docenas de resultados inexactos que se enviaron a los pacientes antes de que el laboratorio se enterara de los errores.

Otros informes mostraron que no existía un sistema para notificar inmediatamente a las personas que recibieron los resultados de otra persona.

En respuesta, el departamento de salud reconoció que al menos “38 muestras se informaron incorrectamente” debido a muestras intercambiadas. La agencia insistió en que se notificó a los pacientes, pero no pudo proporcionar de inmediato pruebas o una explicación de cómo esos pacientes recibieron los resultados corregidos.

Los correos electrónicos de la gerencia indican que algunos técnicos de laboratorio habían estado procesando muestras de pacientes antes de completar los módulos de capacitación o de obtener la aprobación para laborar.

Esto se debió, en parte, a la falta de supervisores en algunos turnos, aseguran los denunciantes. Las leyes estatales y federales requieren evaluaciones de competencia documentadas que son realizadas por supervisores con licencia.

En una respuesta por escrito, el departamento de salud dijo: "Todas las personas que trabajan en el laboratorio … que manipulan muestras tienen credenciales y están capacitadas".

Pero la agencia reconoció que sí "identificaron a un puñado de personas" que no cumplían con los requisitos estatales y agregó que "estas personas fueron trasladadas a roles que se alinean con sus credenciales o capacitadas para asegurarse de que ahora tengan las credenciales adecuadas".