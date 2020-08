En video: lo derriban a golpes y le roban $200,000

CALIFORNIA - La policía y el FBI siguen tras la pista del sospechoso que le arrebató $200,000 a un padre de familia cuando acababa de salir de un banco en Huntington Park, en Los Ángeles.

El robo, que sucedió hace una semana y a plena luz del día, quedó captado en cámara por un testigo que grabó el violento incidente. Francisco Cornejo, de 55 años, resultó herido después de que el ladrón lo tumbó al piso, lo que le dislocó el hombro derecho.

El video muestra el momento en que Cornejo fue casi arrastrado por el hombre que dice le arrebató $200,000 que había sacado del banco Chase en la esquina de Pacific y Bellgrave, en el sector de Huntington Park.

“Pues forcejeamos, nos peleamos, pero al último mi brazo ya no pudo, parecía espagueti, dislocado, el tipo se adueñó de lo mío”, dijo Cornejo.

La víctima dijo que se estacionó lo más cerca que pudo del banco, pues sabía que iba a sacar una gran cantidad de dinero, pero no logró ni abrir su auto cuando el sospechoso le robó los ahorros de toda una vida y huyó de la escena.

Cornejo aseguró en entrevista con Telemundo 52 que con el robo se esfumó gran parte de su futuro. “Yo y mi esposa habíamos trabajado por muchos años, todo era para los gastos de mis hijos y la universidad y cuantas cosas que teníamos que hacer, ahí se acabo todo, ahí se fue el dinero y muchas ilusiones, muchos sueños”.

Cornejo también afirmó que ha contratado representación legal, y dijo que sufre los efectos físicos y emocionales del ataque. “Tengo lagunas en mi mente, a veces no puedo dormir, siento que me mareo, me tiembla el cuerpo, y al pasar cerca de un banco ya me da miedo”.

Y a pesar de que hubo varios testigos del crimen, “nadie se atrevió a intervenir”, dijo Cornejo.

La única descripción del sospecho es que es un hombre afroamericano, entre 25 y 30 años de edad. Cornejo indicó que solo él y el banco sabían la hora de la transacción.

Las autoridades dicen que están revisando otros videos de cámaras de seguridad y piden a cualquier persona tenga información se communiqué con la policía o el FBI.

La familia ya estableció una cuenta en GoFundMe para cubrir los costos médicos.