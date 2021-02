LOS ANGELES, California - El Departamento de Policía de Orange reveló un video de lo que pasó antes de los disparos que causaron la muerte a manos de la policía de un desamparado de la raza negra en San Clemente, al sur de Los Ángeles.

La muerte de Kurt Reinhold, un desamparado de 42 años, ocurrida el 23 de septiembre de 2020, desató protestas y una demanda alegando que su raza jugó un papel importante en su fallecimiento.

Los ayudantes del alguacil del condado de Orange debatieron si detenerlo o no por cruzar imprudentemente una calle antes de dispararle después de un enfrentamiento verbal, según imágenes de video recientemente publicadas.

El Departamento del Alguacil del Condado de Orange publicó el miércoles un video informativo de "incidente crítico" que incluía imágenes de la cámara de una patrulla y la cámara de seguridad de un motel junto con un video publicado anteriormente desde el teléfono celular de un testigo.

Reinhold fue detenido en San Clemente por dos agentes asignados a la asistencia a personas sin hogar. Vieron a Reinhold mientras estaban sentados en su patrulla. Al parecer, los vio y comenzó a caminar.

En el audio de los micrófonos que llevan los diputados, uno le dice al otro: “Okey-doke. Te he visto. Te he visto”.

Un momento después, un agente dice: “Fíjate. Va a cruzar imprudentemente” y agrega: “Ahí vamos”.

"Está controlado, hombre", dice el oficial, lo que significa que el cruce tiene señales o semáforos.

"No lo sé, amigo", responde el otro agente dudoso.

"Lo es", insiste su compañero y un momento después le dice: "No lo conviertas en un precedente".

"No es un precedente", responde el diputado.

La patrulla se detiene luego junto a Reinhold, a quien los agentes quieren identificar, mientras está parado en la acera. Al parecer, comienza a alejarse y los agentes le ordenan que se detenga.

"¿Vas a parar o vamos a tener que hacer que te detengas?" dice un agente.

"¿Para qué? ¿Para qué?" responde Reinhold.

Cuando le dicen a Reinhold que lo detienen por cruzar imprudentemente y resistirse al arresto, él responde: "Eso es ridículo".

El enfrentamiento se intensifica con el agitado Reinhold diciéndole repetidamente a un oficial que extiende una mano para detenerlo: "Deja de tocarme".

El video del teléfono celular del testigo muestra a Reinhold tratando de caminar mientras un oficial intenta detenerlo y empujarlo hacia la acera. Reinhold empuja hacia atrás y los agentes lo agarran. Los tres caen al suelo, luchando.

En el video del testigo, se escucha a un oficial gritar varias veces: "¡Tiene mi arma!" Entonces se escuchan dos disparos.

En un primer plano de las imágenes de un video, Reinhold parece agarrar la pistola o la funda de un oficial, pero su familia ha dicho que simplemente estaba sacudiéndose.

Aunque un agente realizó resucitación cardiopulmonar, Reinhold murió en el lugar.

La familia de Reinhold está demandando al condado por homicidio culposo.

Un comunicado de la familia emitido a través de su abogado el jueves dijo que el nuevo video confirmó que los oficiales "no tenían ninguna razón" para detener a Reinhold y dijo que se escucha a los oficiales en desacuerdo sobre si había cruzado imprudentemente.

Los agentes "crearon y escalaron" la confrontación, dijo el abogado John Taylor en el comunicado.

"El señor Reinhold no estaba angustiado y no representaba ningún peligro para él ni para nadie más", dijo Taylor. "Si él no fuera un hombre afroamericano, esta parada nunca habría sucedido, y mucho menos el tiroteo que le quitó la vida".

El tiroteo continúa siendo investigado por el Departamento del Alguacil y la oficina del fiscal de distrito del condado.