Buscan hacer conciencia tras atropellamiento a investigadores de Cameron

HARLINGEN, Texas- Por medio de un comunicado el Fiscal del condado Cameron, pidió a la comunidad no manejar en estado de ebriedad, intentando hacer conciencia de las consecuencias que esto puede tener.

La noche de ayer martes investigadores del condado Cameron fueron víctimas de un accidente tras ser atropellados por un conductor en estado de ebriedad.

Por su parte los investigadores no resultaron gravemente heridos y se encuentran recuperándose en casa, mientras que el conductor fue trasladado al hospital.

"El accidente totalizó su unidad de patrulla, casi los lanzó por un paso elevado." Dijo Sáenz en su comunicado.

A la escena arribaron autoridades de South Texas Emergency Care, el Departamento de Bomberos de Harlingen, la Patrulla de Caminos de Texas, la Policía de Combes, la Policía de Primera y la Policía de Harlingen.

"Amigos, les imploro, no beban y conduzcan. "Amigos, les imploro, no beban y conduzcan. Doy gracias a Dios que mis investigadores no resultaron gravemente heridos anoche y pudieron regresar a casa con sus familias. No olvidemos que muchos no tienen tanta suerte. Sé que esta temporada navideña no se parece a ninguna otra, ya que la pandemia genera estrés y afecta a muchos. Queremos celebrar esta época especial del año con los seres queridos, pero debemos ser socialmente responsables. Desde evitar conducir en estado de ebriedad hasta seguir las pautas de salud de los CDC, tomemos las decisiones correctas en esta temporada navideña y animemos a otros a hacer lo mismo." Agrego el fiscal del condado Cameron Luis V. Sáenz en su comunicado.